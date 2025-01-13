ANKA 3, Gövde İçerisinden Mühimmat Atışını Başarıyla Gerçekleştirdi

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TÜRK Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA 3, gövde içerisinden mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdi.

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ANKA 3'ten bir ilk. ANKA 3 gövde içerisinden mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdi. ASELSAN'ın yerli ve milli üretimi TOLUN mühimmatı ile 20 bin feet irtifada 180 knot hızla atış gerçekleştirildi. Gövde içerisinden yapılan atışla ANKA III operasyonel kabiliyetini ve mühendislik becerisini bir kez daha kanıtladı. Ülkemiz için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz" denildi.

'YENİ BİR DÖNEMİN KAPISINI ARALADI'

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ANKA 3 gövde içerisinden gerçekleştirdiği mühimmat atışıyla savunma sanayinde yeni bir dönemin kapısını araladı. ASELSAN'ın TOLUN mühimmatıyla kazanılan bu tarihi başarı, yerli ve milli teknolojilerin gücünü bir kez daha kanıtladı. Ülkemizin savunma kabiliyetlerini artırmak ve bağımsızlığını güçlendirmek adına gösterilen bu özverili çalışma hepimizi gururlandırıyor. Daha büyük başarılar için aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

'GERÇEK BİR OYUN DEĞİŞTİRİCİ'

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise "Gerçek bir oyun değiştirici yeteneği daha ülkemize armağan etmenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye'de bir hava aracının dahili silah yuvasından atılan ilk mühimmat ASELSAN TOLUN oldu. Yerli ve milli hava araçlarımızın düşük görünürlük sağlayan dahili silah yuvaları artık TOLUN'lar ile dolacak. Tek sortide ANKA 3'ten 8 adete kadar TOLUN atabilme yeteneği için de sinerjiyle çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

'ÜLKEMİZİN MÜHENDİSLİK GÜCÜNÜ BİR KEZ DAHA KANITLADI'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün de "ANKA 3 gövde içinden yaptığı mühimmat atışıyla ülkemizin mühendislik gücünü bir kez daha kanıtladı. 20 bin feet irtifada, 180 knot hızla yapılan bu atış, bağımsız savunma sanayi teknolojilerimizin ulaştığı zirveyi simgeliyor. ASELSAN'ın yerli ve milli TOLUN mühimmatı ile gerçekleştirdiği bu başarı, ortak bir hedefe inanan çalışanlarımızın azmini yansıtıyor. Bu tarihi adımın gerçekleşmesinde emeği geçen TUSAŞ ve ASELSAN çalışanlarına, özverili çalışmalarıyla projeye yön veren Savunma Sanayii Başkanlığımızın değerli personeline ve tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.