Anka Haber Ajansı 12 Şubat Perşembe Gündemi

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - 'Aziz İhsan Aktaş' davasının görülmesine Silivri'de devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın Adalet Bakanlığı'na atanan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında bir videoyu paylaştığı için açılan davanın görülmesine İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. Duruşmayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de takip edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM Bahçe Restoran'da basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - CHP'nin Sağlık Politika Kurulu Başkanı Kayıhan Pala, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.30 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi'nde "Enflasyon Raporu 2026-I" bilgilendirme toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

10.00- TÜİK, Aralık 2025 dış ticaret endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde "Türk Milleti Basın Toplantısı" yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ANKARA)

11.00 - LeMan dergisine yapılan saldırıya tepki gösterdiği için 190 gün tutuklu kalan akademisyen Aslı Aydemir, İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. (İSTANBUL)

11.00 - 12.30 - 18.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, İtfaiye Personeli Mezuniyet Töreni'ne, Gazze'ye Yardım Tırlarını Uğurlama Töreni'ne ve Bağcılar Cemevi Yenileme Sonrası Açılış Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancıc ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.30 - Avukat Pekay Salmanoğlu'nun Küçükçekmece Adliyesi'nde görevini yapmak isterken hakimle tartıştığı gerekçesiyle gözaltına alınmasına karşı İstanbul Adliyesi'nde savunma nöbeti tutulacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Araştırma Komisyonu'nda sunum yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.30 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ESKİŞEHİR)

14.30 - CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP'nin Ekonomi Eşgüdüm Konseyi'nin ilk toplantısının ardından parti genel merkezinde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - CHP Gençlik Kolları MYK Üyeleri, Çağlayan'da İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

16.00 - 45 yaşında yaşama veda eden oyuncu Kanpolat Görkem Arslan, Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak ikindi namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

17.00 - 19.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i resmi törenle karşılayacak, Vucic ile ikili görüşme sonrası heyetler arası görüşme, anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısının ardından resmi akşam yemeğine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…