Anka Haber Ajansı 12 Şubat Perşembe Gündemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Anka Haber Ajansı 12 Şubat Perşembe Gündemi

12.02.2026 09:00  Güncelleme: 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKA Haber Ajansı 12 Şubat Perşembe gündemi

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - 'Aziz İhsan Aktaş' davasının görülmesine Silivri'de devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın Adalet Bakanlığı'na atanan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında bir videoyu paylaştığı için açılan davanın görülmesine İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. Duruşmayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de takip edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM Bahçe Restoran'da basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - CHP'nin Sağlık Politika Kurulu Başkanı Kayıhan Pala, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.30 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi'nde "Enflasyon Raporu 2026-I" bilgilendirme toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

10.00- TÜİK, Aralık 2025 dış ticaret endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde "Türk Milleti Basın Toplantısı" yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ANKARA)

11.00 - LeMan dergisine yapılan saldırıya tepki gösterdiği için 190 gün tutuklu kalan akademisyen Aslı Aydemir, İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. (İSTANBUL)

11.00 - 12.30 - 18.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, İtfaiye Personeli Mezuniyet Töreni'ne, Gazze'ye Yardım Tırlarını Uğurlama Töreni'ne ve Bağcılar Cemevi Yenileme Sonrası Açılış Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancıc ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.30 - Avukat Pekay Salmanoğlu'nun Küçükçekmece Adliyesi'nde görevini yapmak isterken hakimle tartıştığı gerekçesiyle gözaltına alınmasına karşı İstanbul Adliyesi'nde savunma nöbeti tutulacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Araştırma Komisyonu'nda sunum yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.30 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ESKİŞEHİR)

14.30 - CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP'nin Ekonomi Eşgüdüm Konseyi'nin ilk toplantısının ardından parti genel merkezinde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - CHP Gençlik Kolları MYK Üyeleri, Çağlayan'da İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

16.00 - 45 yaşında yaşama veda eden oyuncu Kanpolat Görkem Arslan, Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak ikindi namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

17.00 - 19.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i resmi törenle karşılayacak, Vucic ile ikili görüşme sonrası heyetler arası görüşme, anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısının ardından resmi akşam yemeğine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Basın Toplantısı, Ekonomi, Güncel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 12 Şubat Perşembe Gündemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Trump “O ülkeyi satın alacağım“ dedi, Kremlin’den tarihi rest geldi Trump "O ülkeyi satın alacağım" dedi, Kremlin'den tarihi rest geldi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
’Hafız’ Bakan Mustafa Çiftçi’den devir teslim törenine damga vuran sözler 'Hafız' Bakan Mustafa Çiftçi'den devir teslim törenine damga vuran sözler
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı
Haluk Levent’ten Sedat Peker’le ilgili çok konuşulacak çıkış: ’’Bana bak’’ diye başlayıp... Haluk Levent'ten Sedat Peker'le ilgili çok konuşulacak çıkış: ''Bana bak'' diye başlayıp...

10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
10:24
Icardi sevgilisini mi aldattı Milyonlar izlenen öpüşme videosuna zehir zemberek yanıt
Icardi sevgilisini mi aldattı? Milyonlar izlenen öpüşme videosuna zehir zemberek yanıt
10:15
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
09:32
Fenerbahçe’nin rakibi karıştı Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
Fenerbahçe'nin rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
09:30
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
09:22
Futbolda devrim gibi karar Bu ligde beraberlik kalktı
Futbolda devrim gibi karar! Bu ligde beraberlik kalktı
09:15
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:04
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
08:25
CHP’li vekilden Meclis’te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
08:23
E-Devlet’ten doğrulama yapmayana kötü haber 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak
E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 11:05:37. #7.11#
SON DAKİKA: Anka Haber Ajansı 12 Şubat Perşembe Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.