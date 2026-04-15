Anka Haber Ajansı 15 Nisan Çarşamba Gündemi

15.04.2026 08:59  Güncelleme: 09:28
09.30 - 10.30 - 11.45 - TBMM'de Yeni Yol, İYİ Parti ve AK Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine Silivri'de devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, mart ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile şubat ayı inşaat üretim ve hizmet üretim endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - 11.30 - 14.30 - 18.30 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik 152. Genel Kurulu kapsamında Kadın Parlamenterler Forumu'na, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu İkinci Toplantısına, Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı Konferansı Toplantısı'na katılacak. Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik 152. Genel Kurulu açılış töreninde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.30 - Karabağlar Belediyesi, SECAP Tanıtım Programı Karabağlar Belediyesi Muzaffer İzgü toplantı salonunda yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

11.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA)

11.00 - CHP Ankara İl Başkanlığı önünde, CHP İl Başkanları toplantısında kabul edilen ortak açıklama okunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Eğitim - Sen İstanbul Şubeleri, okullarda yaşanan şiddet olaylarına karşı Beyazıt'ta açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/İSTANBUL)

12.00 - 13.00 - Eğitim sendikaları, Milli Eğitim Bakanlığı önünde Şanlıurfa'daki bir okulda yaşanan silahlı saldırıyı protesto edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - Birleşik Emekliler Sendikası, "Emekliye sağlıkta öncelik hakkı" diyerek İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.30 - Eğitim sendikalarının İzmir şubeleri, Şanlıurfa'daki bir okulda yaşanan silahlı saldırıyı İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde proteste edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

13.00 - CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Sağlık Politikaları Kurulu, veteriner hekimler ile toplantı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.30 - 18.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısına başkanlık edecek, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Bir Adam Yaratmak" gala gösterimine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

