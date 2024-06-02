Yerel seçimlerin yenilendiği ilçelerde oy verme işlemi başladı - Son Dakika
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Yerel seçimlerin yenilendiği ilçelerde oy verme işlemi başladı

Yerel seçimlerin yenilendiği ilçelerde oy verme işlemi başladı

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla 3 ilçe ve 4 beldede yenilenen yerel seçimlerde 58 bin 259 seçmen oy kullanmak için sandık başına gidiyor. Oy verme işlemi saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erecek.

02.06.2024 08:18  Güncelleme: 08:19
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08.00- Yüksek Seçim Kurulu'nun yerel seçimleri yenileme kararı aldığı 3 ilçe ve 4 beldede, 58 bin 259 seçmen sandık başına gidiyor. Oy verme saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI PINARBAŞI/ HİLVAN)

09.30 - Liselere Geçiş Sistemi sınavı, yurt içinde 973, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde yapılıyor. Sınavın birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.00- Sokak hayvanlarıyla ilgili yasal düzenleme tartışmaları sürerken Yenikapı'da yaşam için "Adalet Mitingi" düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ İSTANBUL)

13.30- 18.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize Cumhuriyet Meydanı'nda "Çay Mitingi"nde konuşacak. Özel, daha sonra partisinin il başkanlığını, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı belediyelerini ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ RİZE)

15.00- Sokak hayvanlarının 30 gün içinde sahiplenilmezse "uyutulması" ile ilgili yasal düzenlemeyi protesto etmek için bir araya gelen 35 STK, "Uyutma adı adındaki katliama dur de" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İZMİR)

19.00- Jose Mourinho, Kadıköy'de taraftar ile buluşacak.  (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

- AK Parti'nin dün başlayan 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı sona eriyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kapanış konuşması yapması bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Yüksek Seçim Kurulu, Hayvan Hakları, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerel seçimlerin yenilendiği ilçelerde oy verme işlemi başladı - Son Dakika

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