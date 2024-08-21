TÜİK Temmuz Ayı Motorlu Kara Taşıtları Verilerini Yayınlayacak - Son Dakika
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TÜİK Temmuz Ayı Motorlu Kara Taşıtları Verilerini Yayınlayacak

TÜİK Temmuz Ayı Motorlu Kara Taşıtları Verilerini Yayınlayacak

ANKA Haber Ajansı 21 Ağustos Çarşamba Gündemi

21.08.2024 09:08  Güncelleme: 09:09
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10.00 - TÜİK, temmuz ayı itibarıyla motorlu kara taşıtları verilerini yayınlayacak. (ANKARA)

11.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00 – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Diyarbakır Barosu arasında şiddet gören kadınlara adli yardım hizmeti verilmesi amacıyla protokol imzalanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

11.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Dilruba Kayserilioğlu'nu tutuklu bulunduğu Şakran cezaevinde ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

11.00 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçen hafta yaşanan orman yangınlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.59 - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanıp tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün cenazesi, öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13. 00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, yangından en çok etkilenen köylerden olan Sancaklı köyünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

16.00 - Japonya Seyri boyunca görevlerini tamamlayan TCG KINALIADA için karşılama töreni düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

17. 0 0- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, İzmir orman yangınları gündemi ile olağanüstü toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

17.00 - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, direnişteki Mersen işçileriyle buluşuyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ GEBZE)

19.00 - 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın basın tanıtımı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde yapılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

22.00 - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımına Wankdorf Stadı'nda konuk olacak. (BERN)

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, partisinin eğitimde yaşanan sorunlara dikkati çekmek için başlattığı "Eğitim Maratonu" kapsamında basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BARTIN)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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