Anka Haber Ajansı 22 Mayıs Perşembe Gündemi

10.00 - 11.00 - CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Kadın Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantısının açılışında konuşacak. Sayek, CHP'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantılarına ilişkin değerlendirmelerini paylaşacağı basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısı Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda yapılacak. (ANKARA)

10.00- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda belediyelere ilişkin düzenlemeler ile Cumhurbaşkanınca teğmen ve albay rütbeleri arasındaki subaylardan uygun görülenler hakkında disiplinsizlik gerekçesiyle ayırma kararı verilebilmesini öngören kanun teklifi görüşülecek. (ANKARA)

10.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Partisinin Genel Merkezi'nde "yeni süreci ve siyasal gelişmeleri değerlendirmek üzere" toplanacak Parti Meclisi'nin açılışında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - TÜİK, yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endeksleri ile mayıs ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini yayınlayacak. (ANKARA)

10.30 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-II'nin tanıtımı amacıyla İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00- İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz ve İzmir Baro Genel Sekreteri Zöhre Dalkıran'ın görevlerini yaptıkları için tehdit eden şüphelinin yargılandığı duruşma İzmir 60'ıncı Asliye Ceza Mahkemesinde gerçekleşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

15.00- Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı'nda toplanacak. (ANKARA)

- Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı basın günü Konya'da yapılacak. (KONYA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…