Anka Haber Ajansı 23 Mayıs Cuma Gündemi

09.00- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bayraklı sevgi yolu ve çevre sokaklarını kapsayan yağmur suyu şebeke hattının temel atma törenine ev sahipliği yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İZMİR)

09.30 - Görevden alınarak, yerine kayyum atanan ve tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 205 gün sonra Silivri'de hakim karşısına çıkacak. Özer'in "silahlı terör örgütü üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

09.30 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır'da gerçekleştirilecek olan "Yerel Yönetimler Kadın" toplantısının açılışında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/DİYARBAKIR)

09.30 - Diyarbakır'ın tarihi mirasını görünür kılmayı amaçlayan Kral Yolu Tanıtım Programı ve Anadolu'nun en önemli Neolitik yerleşim alanlarından biri olan Çayönü Höyüğü ziyaret edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

10.00 - 11.00 - 20.30- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in duruşmasına katılacak, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek. Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Çalışma Yemeği'ne katılacak (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00- TÜİK, 2025 yılına ilişkin bitkisel üretim birinci tahmini ile bu yılın birinci çeyrek yapı izin istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00- İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları, sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeler içeren "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna" karşı Kent Enstitüleri Alsancak'da açlık grevine başlayıp basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.15- Büro-İş Sendikası 8'inci dönem toplu iş sözleşmesine ilişkin taleplerini Adalet Bakanlığı önünde açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

13.00 - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, PM ve MYK toplantılarının sonucuna ilişkin açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.30- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton Bomonti Hotel'de Uluslararası Aile Forumu'na katılacak. (GÖRÜNÜTÜLÜ- CANLI/ İSTANBUL)

14.30- 2024-2025 Trendyol Süper Lig şampiyonu GS, Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe karşılaşacağı maç için yarın Adnan Menderes Havalimanı'nda olacak. Kafileyi havaalanından taraftarlar karşılayacak.(GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…