Anka Haber Ajansı 25 Mart Salı Gündemi

09.30 - 13.30- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek. Özel, Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
10.00 - TÜİK, mart ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak. (ANKARA)
12.45 - 15.00- TBMM'de DEM Parti grup toplantısı yapılacak. Genel Kurul'da emekli ikramiyesinin 4 bin TL'ye yükseltilmesini öngören kanun teklifinin görüşülmesi bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
14.30 - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)
19.12 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenecek Üniversiteli Gençlerle İftar Programı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'ye resmi ziyarette bulunacak. (WASHINGTON)
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'ye resmi ziyarette bulunacak.
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
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