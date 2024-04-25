Çorlu tren kazası sanıklarının duruşması bugün yapılacak

08.30 - 09.30 - Çorlu tren kazası sanıklarının yargılandığı davanın duruşması, Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde yapılacak. Kararın açıklanması beklenen duruşmaya ve duruşma öncesi düzenlenecek yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI -ÇORLU)
10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı yapılacak. (ANKARA)
10.30- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TBMM Başkanlığının himayesinde TBMM Tören Salonu'nda Çocuk Zirvesi düzenleyecek. Zirvenin açılışına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
10.30 - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ-İZMİR)
11.00 - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ -ANKARA)
12.00 - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Ana Bina Toplantı Salonu'nda basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
12.30 - 13.30 - 14.30 - 15.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sırasıyla CHP Çorlu İlçe Başkanlığı'nı, Çorlu Belediye Başkanlığı'nı, CHP Tekirdağ İl Başkanlığı'nı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - TEKİRDAĞ)
14.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Cumhuriyet İçmesuyu Arıtma Tesisi 2. Kademe İnşaatı Temel Atma Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - İSTANBUL)
14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıldönümü ve seçilen yeni üye Prof. Dr. Ömer Çınar için yemin törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
14.00 - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanarak politika faiz kararını açıklayacak. (ANKARA)
15.00- Yeniden Refah Partisi'nin MYK toplantısının ardından Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)
16.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'ı Cumhurbaşkanlığı'nda kabul edecek. (GÖRÜNTÜLÜ-ANKARA)
18.00 - Hollanda'nın milli günü olan Kral Günü, Büyükelçilik Rezidansı'ndaki resepsiyon ile kutlanacak. (ANKARA)
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Son Dakika › Güncel › Çorlu tren kazası sanıklarının duruşması bugün yapılacak - Son Dakika
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