Çorlu tren kazası sanıklarının duruşması bugün yapılacak - Son Dakika
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Çorlu tren kazası sanıklarının duruşması bugün yapılacak

Çorlu tren kazası sanıklarının duruşması bugün yapılacak

ANKA HABER AJANSI 25 NİSAN PERŞEMBE GÜNDEMİ

25.04.2024 09:00  Güncelleme: 09:04
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08.30 - 09.30 - Çorlu tren kazası sanıklarının yargılandığı davanın duruşması, Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde yapılacak. Kararın açıklanması beklenen duruşmaya ve duruşma öncesi düzenlenecek yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI -ÇORLU)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı yapılacak. (ANKARA)

10.30- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TBMM Başkanlığının himayesinde TBMM Tören Salonu'nda Çocuk Zirvesi düzenleyecek. Zirvenin açılışına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.30 - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ-İZMİR)

11.00 - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ -ANKARA)

12.00 - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Ana Bina Toplantı Salonu'nda basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.30 - 13.30 - 14.30 - 15.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sırasıyla CHP Çorlu İlçe Başkanlığı'nı, Çorlu Belediye Başkanlığı'nı, CHP Tekirdağ İl Başkanlığı'nı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - TEKİRDAĞ)

14.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Cumhuriyet İçmesuyu Arıtma Tesisi 2. Kademe İnşaatı Temel Atma Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - İSTANBUL)

14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıldönümü ve seçilen yeni üye Prof. Dr. Ömer Çınar için yemin törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanarak politika faiz kararını açıklayacak. (ANKARA)

15.00- Yeniden Refah Partisi'nin MYK toplantısının ardından Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

16.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'ı Cumhurbaşkanlığı'nda kabul edecek. (GÖRÜNTÜLÜ-ANKARA)

18.00 - Hollanda'nın milli günü olan Kral Günü, Büyükelçilik Rezidansı'ndaki resepsiyon ile kutlanacak. (ANKARA)

ANKA HABER AJANSI İYİ ÇALIŞMALAR DİLER…

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çorlu tren kazası sanıklarının duruşması bugün yapılacak - Son Dakika

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