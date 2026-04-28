Anka Haber Ajansı 28 Nisan Salı Gündemi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anka Haber Ajansı 28 Nisan Salı Gündemi

28.04.2026 09:04  Güncelleme: 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKA Haber Ajansı 28 Nisan Salı gündemi

10.00 - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ulucanlar Cezaevi Müzesi Sanat Sokağı'nda "Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü" paneline katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 92'si tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'de devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" davasının ikinci duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'de Marmara Cezaevi duruşma salonunda yapılacak. (İSTANBUL)

10.00 - Anayasa Mahkemesi'nin 64. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AYM Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret edecek. (ANKARA)

10.00 - CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de arasında bulunduğu 3'ü tutuklu 26 sanıklı Beykoz Davası'nın görülmesine İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - CHP Aydın İl Başkanlığı, CHP Tarım ve Orman Gölge Bakanı Sencer Solakoğlu, Parti Meclis üyesi Emine Uçak Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı aday ofisi Genel Koordinatörü ve Aydın milletvekili Bülent Tezcan'ın katılımlarıyla üretici ve çiftçi buluşmaları gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ -AYDIN)

10.45 - 12.45 - 13.30 - TBMM'de MHP, DEM Parti ve CHP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - Dicle Üniversitesi öğrencileri, kadın cinayetlerini protesto etmek amacıyla üniversitenin kampüsünde eylem düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

12.00 - TÜRK-İŞ 3. Bölge Başkanlığı, Konak Kemeraltı girişinde 1 Mayıs etkinliklerine ilişkin açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.30 - "Şeriata, Faşizme, Karanlığa Karşı Laik Devrimci Demokratik Cumhuriyet" pankartı astıkları için haklarında dava açılan SOL Parti üyesi 6 kişi hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi adliye önünde açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - CHP Ankara İl Başkan Vekili Yüksel Işık ve CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, CHP'nin Keçiören İlçe Başkanlığı'na yapılan saldırıya ilişkin açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.30 - 16.00 - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi 64. Kuruluş Yıl Dönümü ve Ant İçme Töreni'ne katılacak, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

18.00 - Açlık grevini sürdüren Doruk Madencilik işçileri, Yıldızlar SSS Holding önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Üç Deniz Girişimi 11'inci Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsilen katılacak. (DUBROVNİK)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 10:04:37. #.0.4#
SON DAKİKA: Anka Haber Ajansı 28 Nisan Salı Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.