Anka Haber Ajansı 8 Şubat 2024 Gündemi

Güncel

ANKA HABER AJANSI 8 ŞUBAT 2024 GÜNDEMİ

09.15: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Ormancılar Derneği'ni ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)

10.00: TÜSİAD Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Swissotel'de yapılacak. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, toplantının açılış konuşmalarını yapacak.

10.00: Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

10.30: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu ile ilgili sunum yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)

11.00: Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Celal Bayar Köşkü'nde; Çankaya Belediye Başkan adayını açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

11.00: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesinin yeni üyesi Yılmaz Akçil'in yemin törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

11.00: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kurtarma malzemeli özel donanımlı ambulans statüsündeki ilk ambulans servisi olan 112 AKS Ambulans Sisteminin tanıtım törenine ev sahipliği yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

12.30: Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası, 3600 ek gösterge talebi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)

12.30: Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası, 3600 ek gösterge talebi ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

13.30: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)

14.00: TBMM Genel Kurulu'nda, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlanacak.

14.30: Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)

16.00: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Yozgat Teşkilat Buluşması programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)

17.00: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...