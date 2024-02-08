Anka Haber Ajansı 8 Şubat 2024 Gündemi

ANKA HABER AJANSI 8 ŞUBAT 2024 GÜNDEMİ
09.15: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Ormancılar Derneği'ni ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
10.00: TÜSİAD Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Swissotel'de yapılacak. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, toplantının açılış konuşmalarını yapacak.
10.00: Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)
10.30: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu ile ilgili sunum yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
11.00: Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Celal Bayar Köşkü'nde; Çankaya Belediye Başkan adayını açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ)
11.00: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesinin yeni üyesi Yılmaz Akçil'in yemin törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)
11.00: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kurtarma malzemeli özel donanımlı ambulans statüsündeki ilk ambulans servisi olan 112 AKS Ambulans Sisteminin tanıtım törenine ev sahipliği yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ)
12.30: Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası, 3600 ek gösterge talebi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
12.30: Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası, 3600 ek gösterge talebi ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ)
13.30: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
14.00: TBMM Genel Kurulu'nda, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlanacak.
14.30: Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
16.00: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Yozgat Teşkilat Buluşması programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
17.00: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...
Pakistan'da eski Başbakan Navaz Şerif'in PML-N partisi ile tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi destekli bağımsız milletvekilleri arasında rekabetin yaşandığı seçimde oy sayımı 17.00'da bitti. Ancak seçim sonuçları saatler geçmesine rağmen hala açıklanmadı. PTI politikacıları oy sayımının durdurulduğunu ve birçok yerde sonuçların değiştirildiğini iddia etti. Pakistan Seçim Komisyonu Başkanı, sonuçların ''en kısa sürede'' açıklanacağını belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, ''AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.'' dedi.
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
Hamas'ın her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddedip orduya Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı emri veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ABD'den kötü haber geldi. İsrail'in Refah'a planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, "Plansız ve çok az düşünülmüş bir şekilde böyle bir operasyon düzenlemek felaket olur" dedi.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
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