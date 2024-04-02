ANKA Haber Ajansı, seçim sonuçlarını ağır siber saldırı altında duyurdu

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Yerel seçimlerde sandıklar sayılır sayılmaz sonuçları abonelerine duyurmaya başlayan ANKA Haber Ajansı'nın dijital sistemleri ağır siber saldırı altında kaldı. Çoğu ABD sınırları içinden olmak üzere yurt dışından ANKA sistemlerine yönelik siber saldırı ataklarının bilançosu dikkat çekti. ANKA'nın seçim sonucu aktardığı sistem ve siteler görülmemiş düzeyde, 58 milyonu aşkın saldırı atağıyla karşılaştı. Buna karşın saldırganlar ANKA'nın siber ataklara karşı kurduğu güvenlik duvarını aşamadı ve veri akışında soruna neden olmadı.

ANKA Haber Ajansı, sandık sonuçlarını çok ağır siber saldırı atakları altında Türkiye'ye duyurdu. ANKA'nın seçim sonuçlarını aktardığı sistemleri hedef alan saldırganlar dünyanın pek çok ülkesinden harekete geçirdikleri bot'larla milyonlarca saldırı atağı düzenledi.

SEÇİM GECESİ ANKA'YA SALDIRILARIN BİLANÇOSU

ANKA yetkilileri, siber saldırılara karşı aldıkları önlemleri seçim öncesinde gözden geçirip yenilediklerini, ağır saldırılar karşısında güçlü siber kalkanlar kurduklarını anlattı. Güvenlik duvarları sayesinde veri akışına yurt dışından sızma ya da sistemlerde çökme yaşanmasının önüne geçildiğini belirten yetkililer, iki güne yayılan saldırı ataklarının bilançosunu sistem istatistikleriyle anlattı. Buna göre ANKA'nın maruz kaldığı DDos saldırılarında kullanılan talep/çağrı sayısı 58.3 milyon olarak tespit edildi. 29 Mart'ta hafif düzeyli başlayan saldırı dalgası 31 Mart seçim gecesi pik yaptı. Saldırıların yaklaşık 18 milyonu ABD birleşik devletleri sınırları içinden, 8.5 milyonu Çin'den 5.3 milyonu Singapur ve 4.4 milyonu Hindistan sınırları içinden yönlendirildi. ANKA'nın siber güvenlik altyapısı tüm saldırıları önledi.

KAMUOYUNA AÇIK İNTERNET SİTESİNE YOĞUN TRAFİK

ANKA Haber Ajansı, yayıncı abonelerine, televizyon ve gazetelere aktardığı seçim sonuç verilerini aynı zamanda haber akışının yer aldığı kendi internet sitesi olan ankahaber.net'te de yayınladı. Haber sitesi de siber saldırılara maruz kalan ANKA Haber Ajansı, gecenin en çok trafik alan sitelerinden biri oldu. Ajansın sitesi ankahaber.net, 4.55 milyon sayfa ziyareti ve 5.69 milyon sayfa görüntülemesi aldı.