ANKA, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni ve Veri Politikasını Açıkladı

07.04.2026 21:40
Ankahaber Ajans, 6698 Sayılı KVKK kapsamında kişisel verilerin işlenmesi ve aydınlatma metni hakkında bilgi verdi. Toplanan verilerin türleri ve işlenme amaçları detaylandırıldı.

Ankahaber Ajans ve Medya Hizmetleri A. Ş. (ANKA), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında aydınlatma metni ve veri politikasını açıkladı. ANKA, basın özgürlüğünün yerine getirilmesi ve haber ajansı hizmeti sunulması amacıyla kişisel verileri işlemektedir.

Toplanan veriler arasında kimlik, iletişim, lokasyon, hukuki işlem, abonelik, fiziksel mekân güvenliği, işlem güvenliği, finansal, görsel-işitsel kayıtlar ve pazarlama bilgileri yer almaktadır. Bu veriler, internet formları, dokümanlar, kamu kurumları, elektronik posta, sözlü iletişim, çağrı merkezi ve dijital platformlar aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elde edilmektedir.

Veri işleme, açık rıza, kanuni zorunluluklar, sözleşme ifası, hukuki yükümlülükler, alenileştirme, hakların korunması ve meşru menfaatler gibi KVKK hükümlerine dayanmaktadır. İşleme amaçları arasında kimlik doğrulama, iletişim süreçleri, kanuni yükümlülükler, sözleşme yönetimi, iş faaliyetleri, hukuki süreçler, güvenlik, abonelik, ziyaret işlemleri, yarışmalar ve pazarlama yer almaktadır.

Kişisel veriler, kamu kurumları, bankalar, tedarikçiler, iş ortakları ve yurt dışı bulut sistemlerine aktarılabilmektedir. Veriler, işleme amacıyla bağlantılı ve ölçülü bir şekilde saklanmakta, güvenlik için teknik ve idari tedbirler alınmakta, ihtiyaç kalmadığında imha edilmektedir. Habercilik faaliyetleri kapsamındaki kişisel veri işlemeleri, ifade özgürlüğü nedeniyle bu metinde ayrıca ele alınmamıştır.

KVKK kapsamında kişiler, veri işlenip işlenmediğini öğrenme, bilgi talep etme, düzeltme, silme, itiraz ve zarar giderme gibi haklara sahiptir. Talepler, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun şekilde iletilmeli ve en geç 30 gün içinde değerlendirilecektir. Detaylı bilgi için internet sitesi, telefon, e-posta ve adres bilgileri paylaşılmıştır.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İnsan Hakları, Teknoloji, Güncel, Ajans, Medya, KVKK, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
