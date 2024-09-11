ANKAPARK Kiralama Yetkisi Onaylandı

Güncel

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, eylül ayı üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Konferans Salonunda düzenlenen toplantı, Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkan Vekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.

Toplantının gündem maddelerinden olan, "ANKAPARK içerisindeki sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçeleri dışında kalan tesis ve müştemilatların (lunapark, oyun alanları vb.) 10 yıl süreyle kiraya verilmesi konusunda encümene yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu" oy birliğiyle kabul edildi.

ANKAPARK'la ilgili komisyon raporuna ilişkin madde üzerine söz alan ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, ANKAPARK'ın Ankara turizmine katkı sağlaması amacıyla inşa edildiğini belirtti.

ANKAPARK'ın vatandaşların hizmetine bir an önce açılması gerektiğini her zaman savunduklarını ifade eden Yalçın, "Temmuz 2022'de Ankara Büyükşehir Belediyesi kiracısını yargı kararıyla tahliye etti. Biz o günlerde Sayın Mansur Yavaş'a sorduğumuzda, 'derhal açacağını' ifade etmişti. Üzerinden 2,5 yıl geçti." dedi.

Yalçın, ANKAPARK'la ilgili yapılan kira sözleşmesinde, belediye yönetiminin denetim yetkisi bulunmasına rağmen bu yetkiyi kullanmadığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Maalesef bugün ANKAPARK'ta yaşanan enkaz görüntüsü ortaya çıkmıştır. Yine de zararın neresinden dönülürse kardır diye düşünüyoruz. Bu kararı önemsiyoruz. Belli bölümleri ANFA kiraya verecek, belli bölümleri de belediye encümeni kiraya verecek. Hızlıca bir çalışma yaparak zararın neresinden dönersek kardır mantığıyla düşünüyoruz. En azından kalan bölümlerin, kurumamış ağaçların kurtarılması için bir an önce oranın milletimizin kullanımına açılmasını rica ediyoruz. Bu işlemlerin hızlandırılmasını ve hızlıca kiraya verilmesini rica ediyoruz. Kararı önemsiyoruz, destekliyoruz. Bu karar için de teşekkür ediyoruz."

Yalçın'ın sözlerine karşılık Işık, "Buranın en hayırlı işi, hiç yapılmamasıydı. Keşke yapılmasaydı ama yapılmış. Biz de zaten tam işte o söylenen şeyleri yapmak için burayı harekete geçiriyoruz. ANKAPARK, Türk milleti için, Ankaralılar için bana göre bir israftır. Ama biz bu zararın neresinden dönersek dönelim kardır diyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantı, gündem maddelerinin oylanmasının ardından sona erdi.