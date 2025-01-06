Ankapark'taki Dinozorlar İçin Ücretler Üç Kat Fazla Ödenmiş - Son Dakika
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Ankapark'taki Dinozorlar İçin Ücretler Üç Kat Fazla Ödenmiş

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yaptırdığı Ankapark'ta kullanılan dinozorların 2013'te üç kat fazla bedelle satın alındığı ortaya çıktı. Dinozorların bugünkü değeri 31,8 milyon TL iken, 12 yıl önce 98,4 milyon TL ödendiği belirlendi.

06.01.2025 10:49  Güncelleme: 11:14
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(ANKARA) - Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yaptırdığı, açıldıktan 7 ay sonra işletilememesi nedeniyle kapanan Ankapark'ta kullanılan ve 2013 yılında 98,4 milyon ödenen dinozorların satın alındığı firmanın bugün aynı dinozorları üçte biri fiyatına 31,8 milyon TL'ye sattığı ortaya çıktı.

Ankapark'ın inşasına, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in " Türkiye'nin en büyük tema parkı" olacağı iddiasıyla 2013 yılında başlandı. Ankapark, 2019 yılında ziyarete açılmıştı. Ankapark, GBM Ticaret-Çelik Ortak Girişim Grubu'na yıllık 26 milyon 400 bin lira bedel karşılığında 29 yıllığına kiralandı. Ankapark'ın işletmeci şirketin borçlarından dolayı Eylül 2019'da parkta haciz işlemi yapılmış ve parkın 2 milyon lira birikmiş elektrik borcu nedeniyle Aralık 2019'da elektriği kesilmişti.

Ziyaretçi sayısındaki düşüş nedeniyle Şubat 2020'de park fiilen kapandı. Ankapark, 3,5 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından Temmuz 2022'de ABB'ye devredildi.

3 kat fazla para ödendi

2013'te Çin'li bir şirketten 246 adet plastik dinozor için 2 milyon 783 bin dolar, günümüz değeriyle 98.4 milyon TL ödenirken, bugün aynı dinozorlar için Çinli firmanın verdiği teklif 900 bin dolar yani 31.8 milyon TL. Bu hesaptan yola çıkarak yaklaşık 12 yıl önce Çinli firmaya dinozorlar için ederinden 3 kat fazla para ödendiği açığa çıkmış oldu.

Edinilen bilgiye göre, toplamda 801 milyon dolara mal olan Ankapark'ta bulunan T-Rex dinozor için 2013'te Çinli firmaya 341 bin 758 dolar ve güncel değerle 12 milyon TL verildi. Çinli firmada T-Rex'in bugünkü güncel fiyatı 120 bin dolar, yani 4.2 milyon TL. T-Rex'in üç kat fazla paraya alındığı belirlendi.

Dinozorlar çürüyor

ANKA Haber Ajansı, 2024 yılının Kasım ayında Ankapark'a girerek kamu kaynakları ile fahiş fiyata satın alınan dinozorların çürüdüğünü ortaya koymuştu.

Kaynak: ANKA

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