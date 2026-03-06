Ankara Adliyesi'nde İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
Ankara Adliyesi'nde İftar Programı Düzenlendi

Ankara Adliyesi'nde İftar Programı Düzenlendi
06.03.2026 22:41
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakimler ve adliye personeli ile iftar programı düzenledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iftar programında hakimler, savcılar ve adliye personeli bir araya geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'nin ev sahipliği yaptığı Ankara Adliyesi'ndeki programa, Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, HSK üyeleri Bülent Küfüdür, Cengiz Aydemir, Hakan Yüksel ve Çetin Arslan ile HSK Genel Sekreter Yardımcısı Müjgan Karyağdı katıldı.

Programda, Ankara Adalet Komisyonu Başkanı Murat İlhan, Ankara Adalet Komisyonu Üyesi Ayhan Biltekin, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Ankara 1 No'lu Baro Başkanı Mustafa Köroğlu ve Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir de yer aldı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Ankara Batı Adalet Komisyonu Başkanı Aydın Aksu, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, mahkeme başkanları, hakimler, Cumhuriyet savcıları ile çok sayıda adliye personelinin de katıldığı programda, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yapıldı.

Adliyenin farklı birimlerinde görev yapan personelin aynı sofrada bir araya geldiği programda konuşan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Karaköse, ramazan ayının dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, programa katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Ankara Adliyesi, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Adliyesi'nde İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika

