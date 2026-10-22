Ankara Altındağ'da kıraathane tartışması cinayetle bitti, zanlı yakalandı

Ankara Altındağ'da kıraathane tartışması cinayetle bitti, zanlı yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Altındağ'da Rüzgarlı Caddesi'ndeki kıraathanede arkadaşıyla tartışan zanlı, arkadaşına tabancayla ateş ederek ölümüne neden oldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ile iş yeri sahiplerinden S.Y'yi gözaltına aldı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde tartıştığı arkadaşını tabancayla öldüren zanlı yakalandı.
Rüzgarlı Caddesi'ndeki bir kıraathanede M.Ö. ile korsan taksicilik yapan arkadaşı Serkan Yılmaz arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö, Yılmaz'a tabancayla ateş etti.
Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.Ö. ile iş yeri sahiplerinden S.Y'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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