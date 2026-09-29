Ankara Altındağ'da park tartışmasında araç lastiğini patlatan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ankara Altındağ'da park tartışmasında araç lastiğini patlatan şüpheli tutuklandı

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Ankara Altındağ'da park yeri yüzünden çıkan tartışmada sürücünün aracının lastiği şüphelilerden biri tarafından patlatıldı. İddiaya göre tehdit ve hakarete maruz kalan sürücü, yaşananları cep telefonuyla kaydetti; gözaltına alınan 1 şüpheli hakimlikçe tutuklandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan tartışmada bir aracın lastiğinin patlatılması olayına karışan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir araç sürücüsü ile aracın bulunduğu sokaktan kaldırılmasını isteyen 3 kişi arasında tartışma yaşandı.

Aracını park yerinden çıkaramayacağını belirten sürücü, iddiaya göre şüphelilerin tehdit ve hakaretlerine maruz kaldı.

Tartışmanın ardından şüphelilerden biri, aracın lastiklerini patlattı.

İhbar üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, olaya karıştığı belirlenen 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay anı, sürücü tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, taraflar arasındaki tartışma anları yer aldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ankara Altındağ'da park tartışmasında araç lastiğini patlatan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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