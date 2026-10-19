Ankara AŞTİ'de otobüste 5 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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Ankara AŞTİ'de otobüste 5 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltında

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Ankara'da AŞTİ Otogarı'nda kontrol edilen Van'dan gelen yolcu otobüsünün tabanındaki gizli bölmede Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı. Otobüs şoförü ve muavin 2 şüpheli gözaltına alınırken göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ANKARA'da göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, şehirler arası yolcu otobüsünün taban kısmında oluşturulan gizli bölmede 5 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları kapsamında, Van'dan Ankara'ya gelen bir yolcu otobüsü takibe alındı. AŞTİ Otogarı'nda kontrol edilen otobüste yapılan detaylı aramada, aracın taban kısmında gizli bir bölme tespit edildi.

GİZLİ BÖLMEDE 5 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Ekipler tarafından açılan gizli bölmede, Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslar, gerekli işlemlerinin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyon kapsamında otobüs şoförü ve muavin olmak üzere 2 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, göçmen kaçakçılığı suçundan haklarında adli işlem başlatılan 2 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber: Ankara,

Kaynak: DHA
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