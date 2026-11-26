MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şu an akademide olan 10 bin arkadaşımız bahar aylarında eğitimlerini tamamlayınca öğretmen olarak atanmış olacak. 2026 Akademi Giriş Sınavı ile 15 bin arkadaşımız ve 2027 Akademi Giriş Sınavı ile de 15 bin arkadaşımız olmak üzere toplam 40 bin arkadaşımız atanmış oluyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen 'Milli Eğitim ve Kültür-Sanat Sempozyumu', bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili İskender Pala, akademisyenler ve öğretmenlerin katılımıyla açılışı yapılan iki günlük sempozyumda; kültür ve sanatın eğitimdeki yeri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde sanat eğitimi, milli değerlerin aktarımı ile dijitalleşme ve yapay zekanın sanat eğitimine etkileri ele alınacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sempozyumun açılış konuşmasında, "Bizim en yakın çalışmamız gereken politika kurullarından bir tanesi bugün birlikte bu etkinliği yaptığımız politika kurulu. Belki yaptıklarımızı onlara ifade etmek noktasında, birlikte çalışmak noktasında biraz daha fazla gayret etmemiz gereken bir ilişki var. Mahallesinde, binasında bir cenaze olduğunda müziğinin sesini kısmayı, başsağlığı dilemeyi, arkasından Fatiha okumayı, şehitlerini hayırla yad etmeyi, atalarının, dedelerinin bu ülke için yaptıklarını saygı ve minnetle hatırlamayı bilen bir kuşak yetiştirmek istiyoruz" dedi.

'TOPLAM 40 BİN ARKADAŞIMIZ ATANMIŞ OLUYOR'

Bakan Tekin, programın ardından gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde duyurduğu 30 bin yeni atamaya ilişkin, "Bu yıl ÖSYM ile eğitim öğretimin başlangıç takvimini de dikkate alarak Akademi Giriş Sınavı'nın tarihiyle ilgili bir değişiklik yaptık. Her yıl eylül ayında akademi eğitimini tamamlayan arkadaşlarımızın atamalarının gerçekleştirilebilmesi için Milli Eğitim Akademisi'ndeki süreci başlatabileceğimiz tarih açısından daha doğru olacağını düşündüğümüz şekilde, 2027 yılında Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı'nı mayıs ayında yapacağız. Mayısta sınavı yapıp, temmuz-ağustos aylarında akademiye öğretmen adayı olarak girecek kişilerimizi belirleyip, eylül ayında başlatıp bir sonraki eylüle kadar eğitimden devam edip, eylül ayında bittiğinde de tam istediğimiz şekilde, başlangıç ve bitiş tarihlerimize uygun olarak başlayacaklar. Şu anda akademide olan 10 bin arkadaşımız bahar aylarında eğitimlerini tamamlayınca öğretmen olarak atanmış olacak. 2026 Akademi Giriş Sınavı ile 15 bin arkadaşımız ve 2027 Akademi Giriş Sınavı ile de 15 bin arkadaşımız olmak üzere toplam 40 bin arkadaşımız yapıyor" diye konuştu.

'ÇELİŞKİLİ DURUMLARIN OLDUĞUNU GÖRDÜK'

Tekin, Kahramanmaraş'ta okulda 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli için yeniden otopsi istenmesine ilişkin, "Faille ilgili yapılan otopsi sürecinde çelişkili durumların olduğunu gördük. Kamuoyunun sağlıklı şekilde aydınlatılması için hem dönemin valisinin açıklamasında çocuğun kurşunlanarak öldürüldüğüne dair açıklaması var, otopsi raporunda kurşun yok. Aynı şekilde çocuğun madde kullanımıyla ilgili olarak otopsi raporunun yeterli açıklıkta olmadığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Olayın arka planında çocukları bu türden davranışlara sevk eden dijital platformlar olduğunu söyleyen Tekin, "Bunlarla ilgili de sadece biz değil, uluslararası camiada çocuklar ve gençler üzerinde bağımlılıktan başlayıp, eğitim öğretim süreçlerinin sağlıklı yürümesini engelleyecek bir sürü olumsuzluğa kadar varan eleştiriler var. Birçok ülkede bilhassa bu dijital mecralarla ilgili yargı süreçleri başladı. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak sosyal medya ve dijital içerik üreticileriyle ilgili bir yargı süreci başlattık. Onunla ilgili de başvuru sürecini arkadaşlar tamamlamak üzere" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mert ÇEBİŞCİ-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,