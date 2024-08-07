Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Gürsoy: "Hayvanların Hangi Tarihlerde, Nasıl Öldüğünün Tespiti Buradan Mümkün" - Son Dakika
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Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Gürsoy: "Hayvanların Hangi Tarihlerde, Nasıl Öldüğünün Tespiti Buradan Mümkün"

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Gürsoy: "Hayvanların Hangi Tarihlerde, Nasıl Öldüğünün Tespiti Buradan Mümkün"

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Tuğba Gürsoy, Niğde Belediyesi tarafından sokak köpeklerinin öldürülerek gömüldüğü iddia edilen Niğde Hayvan Mezarlığı’nda açıklama yaptı. Gürsoy, “Hayvanların hangi tarihlerde, nasıl öldüğünün tespiti buradan mümkün. Savcılık soruşturma izni için dosyayı Valiliğe gönderdi. Burada şu an yok olmakta olan delilleri toplamadığı için deliller yok oluyor. Bu deliller yok olmasın diye üç beş tane kadın canını tehlikeye atarak burada nöbet tutuyor. Biz kolluk kuvveti, hakim, savcı değiliz. Biz vatandaşız, burada bir ihbar var. Bunun araştırılması adli mercilerin elinde” dedi.

07.08.2024 19:39  Güncelleme: 21:03
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(NİĞDE) - Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Tuğba Gürsoy, Niğde Belediyesi tarafından sokak köpeklerinin öldürülerek gömüldüğü iddia edilen Niğde Hayvan Mezarlığı'nda açıklama yaptı. Gürsoy, "Hayvanların hangi tarihlerde, nasıl öldüğünün tespiti buradan mümkün. Savcılık soruşturma izni için dosyayı Valiliğe gönderdi. Burada şu an yok olmakta olan delilleri toplamadığı için deliller yok oluyor. Bu deliller yok olmasın diye üç beş tane kadın canını tehlikeye atarak burada nöbet tutuyor. Biz kolluk kuvveti, hakim, savcı değiliz. Biz vatandaşız, burada bir ihbar var. Bunun araştırılması adli mercilerin elinde" dedi.

Niğde'de sokak köpeklerinin belediye tarafından öldürülerek gömüldüğü iddia edilen Niğde Hayvan Mezarlığı'nda hayvan hakları aktivistleri, hayvanseverler ve Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Tuğba Gürsoy basın açıklaması yaptı.

"Deliller yok oluyor"

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Tuğba Gürsoy, soruşturma dilekçesinin verilmesinin üstünden iki gün geçmesine rağmen inceleme başlatılmadığını söyledi. Gürsoy, "ötanazi" yasasını hatırlatarak, burada gömülü olan tüm hayvanların tespit edilmesi gerektiğini ve 2 Ağustos'tan önce buraya gömüldüğü tespit edilen her hayvan için Niğde Belediyesi'nin sorumlu olduğunu söyledi. Tuğba Gürsoy, şöyle konuştu:

"Hayvanların hangi tarihlerde, nasıl öldüğünün tespiti buradan mümkün. Savcılık soruşturma izni için dosyayı Valiliğe gönderdi. Burada şu an yok olmakta olan delilleri toplamadığı için deliller yok oluyor. Bu deliller yok olmasın diye üç beş tane kadın canını tehlikeye atarak burada nöbet tutuyor. Biz kolluk kuvveti, hakim, savcı değiliz. Biz vatandaşız, burada bir ihbar var. Burada bir iddia var. Bunun araştırılması adli mercilerin elinde."

"2 Ağustos'tan önce olan ölümden bu belediye sorumlu"

Tuğba Gürsoy, soruşturma izninin verilmemesini şu sözlerle eleştirdi: "Bu işi çözecek tek yer var o da Savcılık. Biz soruşturma dilekçesi vereli 48 saat oldu. Hala bir keşif yapılmadı. Buranın etrafı olay yeri olarak çevrilmedi. İnsanlar buraya istedikleri gibi geliyorlar. Biz hala valilikten soruşturma izni bekliyoruz. Maalesef iktidar bu işleri buraya getirdi. İktidarın belediyesinin görev aldığı yerde ne adliyeyi ne valiliği çalıştırabiliyoruz. Herkesi siyasi konumundan bağımsız şekilde akla, bilime, vicdana davet ediyoruz. Lütfen burada kazı çalışması yapılsın. Burada kaç tane kedi, köpek var ve bu hayvanlar ne sebeple, ne zaman ölmüşler tespit edilsin. 2 Ağustos'tan önce olan ölümlerle ilgili bu belediye her bir ölümden sorumlu."

"Neden biz olayı ortaya çıkardıktan itibaren neden bir tane köpek bile ölmedi"

Basın açıklamasında konuşan bir hayvan hakları aktivisti ise kısırlaştırma yasası çıkarılması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Birkaç ay içinde bu kadar köpeğin buraya getirebiliyorsa, katliam yasası yerine kısırlaştırma yasası çıkarılsaydı, bu sorun bir yıla kalmaz çözülürmüş. Yasa geri çekilsin ve kısırlaştırma yasası olarak geri dönsün. Belediye Başkanı'nın dahil olduğu bir konuşmada, günlük 5-6 ölünün normal olmasıydı. Biz olayı ortaya çıkardıktan itibaren neden bir tane köpek bile ölmedi."

"Yenileri gelecek hazırlık yapıyorlar"

Niğde Belediyesi'ne ait barınakta kayıp köpekler olduğuna dikkat çeken bir başka hayvansever ise şunları söyledi:

"Barınakta pek çok kayıp köpek söz konusu. Sokaklarda hiç köpek yok. Barınaktakilere sorduğumuzda inkar ettiler. İhbarlar üzerine 4 gün gizlenerek burada bekledik. Araçların gelip gittiklerini ve buraya köpek ölüsü atıldığını gördük. Hepsini görüntüledik. Köpekleri atıyorlar, üstüne birazcık toprak atıyorlar yan tarafı da kepçe gelerek kazıyor çünkü yenileri gelecek hazırlık yapıyorlar. Bütün görüntülerde var."

Kaynak: ANKA

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