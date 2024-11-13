Ankara Barosu'ndan Etki Ajanlığına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara Barosu'ndan Etki Ajanlığına Tepki

Ankara Barosu, etki ajanlığı düzenlemesinin basın ve ifade özgürlüğünü tehdit ettiğini açıkladı.

13.11.2024 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara Barosu, "etki ajanlığı" düzenlemesinin, basın özgürlüğü, haber verme ve alma hakkı ve ifade özgürlüğü gibi toplum için vazgeçilmez olan ve demokrasinin de temelini oluşturan anayasal hakları tehdit ettiğini bildirdi. "Kişilerin ifade, haber alma ve bilgi edinme haklarını ellerinden alan ama aslında demokrasiden vazgeçmek anlamına gelen" bu düzenlemeden dönülmesi talep edildi.

Ankara Barosu, 23 maddeden oluşan Noterlik Yasa Teklifi'nde "Etki ajanlığı" düzenlemesi olarak nitelendirilen ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" bölümüne, "Devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme" başlığıyla yeni suç tanımı ekleyen 16'ıncı maddesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Teklifin geri çekilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, teklifin 16'ncı maddesi ile kanun düzeyinde yeni bir norm ihdas edildiği belirtilen açıklamada, "Bu ceza  normunun yasalaşması halinde Türkiye Cumhuriyeti'nin, Anayasa'nın 2. maddesinde yer alan 'demokratik  bir hukuk devleti' olma niteliği bir kez daha ağır bir tahribata uğrayacaktır" denildi. Teklif ile TCK'nın 339'uncu maddesinden sonra gelmek üzere "Devletin güvenliği ve siyasal yararları aleyhine suç işleme" başlıklı 339/A maddesinin eklendiği kaydedilerek, "Teklifin gerekçesinde Devlet'in iç ve dış siyasal yararının 'Bu kapsamda iktisadi, askeri, haberleştirme, ulaştırma, siber alan, kritik altyapılar ve enerji gibi yararlar da devletin iç ve dış siyasal yararları kapsamı içine girer" şeklinde örneklendirildiği  görülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"Düzenleme basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğünü tehdit ediyor"

Hukuk tekniği açısından madde düzenlemesinin değerlendirmesinde, söz konusu düzenlemenin başta temel ilke olan suç ve cezada kanunilik ilkesine aykırı olduğu ifade edildi.

Düzenlemenin hukuki güvenlik amacına hizmet ilkesini açıkça tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, "Düzenlemenin basın özgürlüğü, haber verme ve alma hakkı ve ifade özgürlüğü gibi toplum  için vazgeçilmez olan ve demokrasinin de temelini oluşturan anayasal hakları tehdit ettiği açıktır. Bireyler ve basın mensupları, bu belirsiz kanun hükmü karşısında, suçlamaktan korkarak kamunun bilmesi  gerekenleri araştırmaktan ve yazmaktan kaçınacaklardır. Bu, AİHM kararlarında pek çok kez ifade edilen caydırıcı etkinin ta kendisidir" değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, teklifteki "stratejik çıkarları ... doğrultusunda" ibaresinin soyut ve özgürlüğü kısıtlamaya yönelik yorumlanmaya elverişli olduğu kaydedilerek, "Demokrasinin insan hakları ve ifade özgürlüğü gibi kavram ve tecrübelerini yerle bir edecek kadar ağır sonuçları olacak uygulamalar ile karşılaşılacağı tahmin edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Ceza sorumluluğunun şahsiliği ve kusur sorumluluğu ilkeleri uyarınca, amacına yönelik bir eylem olmadan suç olmayacağı ifade edilerek, bir kişinin faaliyeti soyut olarak birinin çıkarına uygun diye ona ceza vermenin bir hukuk devletinde kabul edilemez olduğu vurgulandı.

"'Stratejik çıkarlar' ifadesinin arkasına saklanmaya çalışılan bir demokrasi saldırısıyla karşı karşıyayız"

Hukuk tekniği açısından yapılan değerlendirmede şu noktalara işaret edildi:

"Casusluk Türk Ceza Kanununda zaten suç olarak kabul edilen bir faaliyet iken; suç işlemeye yönelik  talimat vermek, azmettiren bakımından da zaten suç olarak kabul edilmişken yeni bir suç tipi yaratılmasının amacı ve hangi düzenlemelerin yeterli olmaması nedeniyle yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunun kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir.

Tüm bunların ötesinde asıl önemli olan 'stratejik çıkarlar' ifadesinin arkasına saklanmaya çalışılan bir demokrasi saldırısıyla ve Anayasa'nın başlangıç hükümlerinin yasal bir düzenleme ile alınması sonucunu doğuracak bir girişimle karşı karşıya olmamızdır."

"Vatandaşların teşebbüs ve sorumluluk hisleri ne kadar gelişirse, devlet için o kadar iyidir" denilen açıklamada, yöneticilerin vatandaşlarına bu hissi vermesi, Türkiye'nin güvenliğini sağlaması ve bunu yaparken de özgürlüklerden geri adım atılmaması gerektiğinin altı çizildi.

"Demokratik bir hukuk devletinde geçerli olan temel anayasal güvencelere aykırı düşen ve ceza hukukunun ilkeleriyle çelişen bu düzenlemenin Teklif'ten bir an önce  çıkartılması gerekmektedir" denien açıklamada, "Kişilerin ifade, haber alma ve bilgi edinme haklarını ellerinden alan ama aslında demokrasiden vazgeçmek anlamına gelen" bu düzenlemeden dönülmesi talep edildi.

Kaynak: ANKA

Demokrasi, Politika, Güncel, Ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Barosu'ndan Etki Ajanlığına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:11 Jet Fadıl’ın 28 bin kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold satışa çıkarıldı Jet Fadıl'ın 28 bin kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold satışa çıkarıldı
12:48 Bakan Güler, kışlasız bedelli bekleyenlere kapıyı kapattı Bakan Güler, kışlasız bedelli bekleyenlere kapıyı kapattı
12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
12:13 Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı
11:55 İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi
17:55 İYİ Parti’den CHP’ye geçen Mustafa Bıyık: Hemşehrim İmamoğlu’nun teklifi üzerine CHP’ye katıldım İYİ Parti'den CHP'ye geçen Mustafa Bıyık: Hemşehrim İmamoğlu'nun teklifi üzerine CHP'ye katıldım
17:25 Anderson Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
17:17 Bedelli askerliğe rekor zam geliyor Bedelli askerliğe rekor zam geliyor
17:17 Maltepe’de işçiler grev kararı aldı, sokaklarda çöp yığınları oluştu Maltepe'de işçiler grev kararı aldı, sokaklarda çöp yığınları oluştu
17:12 Liverpool ve Salah arasında sözleşme krizi Liverpool ve Salah arasında sözleşme krizi
17:10 Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in torunu, silahın önüne siper oldu Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in torunu, silahın önüne siper oldu
17:05 Fenerbahçe’nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent’in yeni adresine çok şaşıracaksınız Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 13:40:32. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara Barosu'ndan Etki Ajanlığına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.