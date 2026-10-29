Ankara BB Başkanı Yavaş, Kurum görüşmesine 'Suimisaller, misal olmaz' dedi - Son Dakika
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Ankara BB Başkanı Yavaş, Kurum görüşmesine 'Suimisaller, misal olmaz' dedi

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Ankara BB Başkanı Yavaş, Kurum görüşmesine \'Suimisaller, misal olmaz\' dedi
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Ankara BB Başkanı Yavaş, Kurum görüşmesine \'Suimisaller, misal olmaz\' dedi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Fener Alayı'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la görüşmesinin tartışılmasına 'Suimisaller, misal olmaz' yanıtını verdi. Yavaş, Ankara için 2,5 yıl daha son güne kadar çalışacaklarını söyledi.

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Biz işimize bakıyoruz. Ankara bizim için çok önemli. Ankara için son güne kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bunu ihmal etmeyi Ankaralı affetmez" ifadesini kullandı. Yavaş; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşmesinin çok tartışıldığının anımsatılması üzerine, "Suimisaller, misal olmaz" yanıtını verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Zafer Meydanı'ndan İkinci Meclis'e düzenlenen Fener Alayı'na katıldı. Yavaş, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atılan yürüyüş boyunca gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yavaş, "Cumhuriyetimizi her zaman coşkuyla kutlamak istiyoruz. Bu ülkeyi bize vatan kılanlara minnetlerimizi her seferinde göstermemiz gerekiyor. Sıkı sıkıya o ilkelere bağlı olmamız gerekiyor çünkü bu ülke kolay kurulmadı. Bugün üniter devlet üzerinde yapılan tartışmaları yersiz buluyorum. Bizi bir arada tutan cumhuriyettir, sıkı sıkıya bağlıyız" dedi.

Yavaş, dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaretinin çok tartışıldığının anımsatılması üzerine, "Suimisaller, misal olmaz" yanıtını verdi.

Yavaş, bir başka soru üzerine, "Milletin açlığını, başka tür krizleri konuşmak yerine, bu tür tartışmaların boşa zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. Biz işimize bakıyoruz. Ankara bizim için çok önemli. Yolun yarısına geldik, 2,5 yıl daha vaktimiz var. Ankara için son güne kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bunu ihmal etmeyi Ankaralı affetmez" ifadesini kullandı.

Yürüyüşün ardından İkinci Meclis'te seğmenler tarafından Yavaş'a Türk bayrağı teslim edildi.

Kaynak: ANKA
Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur YavaşMurat KurumPolitika29 EkimAnkaraGüncelSon Dakika

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