Ankara Beypazarı'nda aracın çarptığı geyik telef oldu, sürücü hakkında rapor tutuldu

Ankara Beypazarı'nda aracın çarptığı geyik telef oldu, sürücü hakkında rapor tutulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Beypazarı ilçesinin Nallıkaşı bölgesinde yola çıkan geyiğe bir araç çarptı ve geyik telef oldu. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri hayvanın telef olduğunu belirledi; sürücü hakkında rapor tutuldu.
Beypazarı'nda bir aracın çarptığı geyik telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Beypazarı'nın Nallıkaşı bölgesinde seyir halindeki araç, yola çıkan geyiğe çarptı.
Olay yerine jandarma ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri sevk edildi.
Hayvanın telef olduğu belirlenirken, sürücü hakkında rapor tutuldu.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?