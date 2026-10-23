Ankara Beypazarı'nda aracın çarptığı geyik telef oldu, sürücü hakkında rapor tutuldu

Beypazarı'nda bir aracın çarptığı geyik telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Beypazarı'nın Nallıkaşı bölgesinde seyir halindeki araç, yola çıkan geyiğe çarptı.

Olay yerine jandarma ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri sevk edildi.

Hayvanın telef olduğu belirlenirken, sürücü hakkında rapor tutuldu.