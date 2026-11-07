Ankara Beypazarı'nda bağımlılık seminerinde Narkotik ekipleri eğitim verdi - Son Dakika
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Ankara Beypazarı'nda bağımlılık seminerinde Narkotik ekipleri eğitim verdi

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Ankara Beypazarı\'nda bağımlılık seminerinde Narkotik ekipleri eğitim verdi
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Ankara Beypazarı'nda düzenlenen bağımlılık seminerinde Narkotik Şube ekipleri katılımcılara eğitim verdi. Etili ve Özen, mücadelenin öğretmenler, aileler ve toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, "Bağımsız Bireyler, Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum" temasıyla bağımlılıkla mücadele semineri gerçekleştirildi.

AK Parti İlçe Başkanlığında düzenlenen seminere AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Sağlık Politikaları Başkanı Dr. Bahar Kayalı, İl Kadın Kolları Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Nehir Yalçın, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aytunç Özen, AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili, Kadın Kolları Başkanı Fatma Hancızadeoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince verilen eğitimde bağımlılığın nedenleri, madde kullanımının sosyal, psikolojik ve sağlık üzerindeki etkileri ile uyuşturucu türleri hakkında bilgi verildi.

AK Parti İlçe Başkanı Etili, bağımlılıkla mücadelenin öğretmenlerin ve toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, güçlü ailenin güçlü toplumun teminatı olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Başsavcısı Özen de bağımlılığın bireylerin yanı sıra aileleri ve toplumu etkileyen ciddi bir sorun olduğuna dikkati çekerek, mücadelede güvenlik, adalet, eğitim ve sağlık kurumlarının yanı sıra ailelere de sorumluluk düştüğünü ifade etti. Özen, bağımlılık ortaya çıkmadan önce gerekli önlemlerin alınmasının önemini vurguladı.

Dr. Kayalı ise bağımlılığın yalnızca madde kullanımıyla sınırlı olmadığını, seminerde farklı bağımlılık türlerine yönelik farkındalık oluşturmayı ve aileleri tedavi merkezleri hakkında bilgilendirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
BeypazarıAK PartiNarkotikAnkaraSağlıkGüncelSon Dakika

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