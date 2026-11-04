Ankara Beypazarı\'nda emniyet, 8 bankanın müdürüne dolandırıcılık uyarısında bulundu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla 8 bankanın müdürüne yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bankaların şube müdürleriyle görüştü. Görüşmelerde dolandırıcılık yöntemleri, alınması gereken önlemler ve kurumlar arası iş birliğinin önemi ele alındı.

Banka personelinin özellikle yaşlı, savunmasız veya panik içindeki müşterilerin ani ve yüksek tutarlı para transferi işlemlerinde dikkatli davranması gerektiği belirtildi. Şüpheli işlemlerin yavaşlatılması, gerektiğinde üst amir onayına sunulması, müşterilerin bilgilendirilmesi ve dolandırıcılık şüphesinde emniyet birimleriyle iletişime geçilmesi konularında bilgi verildi.

Çalışma kapsamında banka şube müdürleri ve müşterilerle de görüşmeler yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Fatih Tufan, vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilinçlendirme ve suçla mücadele çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi.