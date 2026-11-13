Ankara Beypazarı\'nda kaçak kazı yapan şüpheli mozaik çıkarırken gözaltına alındı

Ankara Beypazarı'nda kaçak kazı yapan şüpheli mozaik çıkarırken gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beypazarı'nda boş arazide kaçak kazı yapan şüpheli, geç Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen zemin mozaiğini çıkarırken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürerken tarihi eser niteliğindeki mozaiğe el konuldu.
ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde boş arazide tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen zemin mozaiğinin bulunduğu alanda kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sekli Mahallesi yakınındaki arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Bölgeye ulaşan ekipler, geç Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen zemin mozaiğini çıkarmaya çalışan şüpheliyi suçüstü yakaladı. Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen esere el konulurken, şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: DHA
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