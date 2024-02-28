ABB Başkan Adayı Turgut Altınok, Öğrencilere Kahvaltı ve Süt Vaadi Verdi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "400 bin öğrencimize kahvaltılarını, sütlerini vereceğiz. Belediyemizin çiftliklerindeki kendi organik üretimlerimizden vereceğiz." dedi.
Altınok, seçim çalışmalarını Keçiören'de sürdürerek, bir dizi programa katıldı.
Şehit Enes Demir Ortaokulu'ndaki Ortaokullar Arası Atık Pil Yarışması Ödül Töreni'nde öğrencilere hitap eden Altınok, göreve gelmeleri durumunda iş endişesi ve ümitsizliğin olmadığı bir başkent inşa edeceklerini belirtti.
Eğitime destek hizmetlerinin artarak devam edeceğini kaydeden Altınok, her sene 100 bin çocuğu ve genci Çanakkale'ye göndereceklerini söyledi. Altınok, "400 bin öğrencimize kahvaltılarını vereceğiz. Sütlerini vereceğiz. Belediyemizin çiftliklerindeki kendi organik üretimlerimizden vereceğiz." diye konuştu.
Daha sonra Rizeliler Federasyonunca Kalaba Meydanı'nda düzenlenen Hamsi Festivali'ne katılan Altınok, buradaki konuşmasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a eleştirilerde bulundu. Altınok, "Mevcut kaldırımların bakımını yapamayan bir ABB yönetimi var. Ankara'da selde 7 vatandaşımız yaşamını kaybetti. 20 yılda neden kimse yaşamını kaybetmemişti? Son 5 yılda neden kaybetti? Mazgalların dahi temizliğini yapamayan bir Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı var. Makamlar ideolojilerin ya da hırsların deneme pisti değildir. Ankara'nın 5 yılında çileler, yitip giden canlar var. Tüm bu sorunları inşallah çözeceğiz, Ankara'yı bir dünya başkenti yapacağız." ifadelerini kullandı.
Altınok, Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki Amatör Spor Kulüpleri Destek Programı'nda da amatör spor kulüplerinin yöneticileri ve sporcularıyla bir araya geldi.
Turgut Altınok, göreve gelmeleri durumunda 2024 yılında amatör spor kulüplerine maçlarını ve antrenmanlarını yapabilecekleri bir saha inşa edeceklerini aktardı.
Amatör spor kulüplerine yapmayı planladıkları destekleri anlatan Altınok, "Büyükşehirde de her yıl amatör spor kulüplerinin hesabına 250 bin lira yatıracağız. Başkent Ankara'mızı sporun da başkenti yapacağız." dedi.
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Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı açıklamalarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı sert açıklamalarına aynı şekilde yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır" ifadeleri yer aldı.
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