ABB Personeli, Hatay\'daki Depremzede Çocukların Yeni Yılını Kutladı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) personeli, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Hatay'daki depremzede çocukların yeni yılını kutladı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, çocukların kendisine selam gönderdiği videoyu; "Hatay'daki evlatlarımızı unutur muyuz hiç, onlar hala bize emanet. İyi seneler, en güzel yıllar sizin olsun canım çocuklarım" notuyla paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Hatay'daki çocukların yeni yılını kutladı. Yavaş, çocukların kendisine selam gönderdiği videoyu sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

"Hatay'daki evlatlarımızı unutur muyuz hiç, onlar hala bize emanet. İyi seneler, en güzel yıllar sizin olsun canım çocuklarım."