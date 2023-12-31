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ABB Personeli, Hatay'daki Depremzede Çocukların Yeni Yılını Kutladı - Son Dakika
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ABB Personeli, Hatay'daki Depremzede Çocukların Yeni Yılını Kutladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) personeli, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Hatay'daki depremzede çocukların yeni yılını kutladı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, çocukların kendisine selam gönderdiği videoyu; 'Hatay'daki evlatlarımızı unutur muyuz hiç, onlar hala bize emanet. İyi seneler, en güzel yıllar sizin olsun canım çocuklarım' notuyla paylaştı.

31.12.2023 - 23:56,
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) personeli, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Hatay'daki depremzede çocukların yeni yılını kutladı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, çocukların kendisine selam gönderdiği videoyu; "Hatay'daki evlatlarımızı unutur muyuz hiç, onlar hala bize emanet. İyi seneler, en güzel yıllar sizin olsun canım çocuklarım" notuyla paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Hatay'daki çocukların yeni yılını kutladı. Yavaş, çocukların kendisine selam gönderdiği videoyu sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

"Hatay'daki evlatlarımızı unutur muyuz hiç, onlar hala bize emanet. İyi seneler, en güzel yıllar sizin olsun canım çocuklarım."

ABB Personeli, Hatay\'daki Depremzede Çocukların Yeni Yılını Kutladı
Kaynak: ANKA
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