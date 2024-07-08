Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kızılcahamam'da çıkan yangına müdahale ediyor

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kızılcahamam'da ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin "Toplam 12 rotfire, arazöz ve tanker aracımız ve 30 personelimiz ile yangına hızla müdahale etmeye devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Kızılcahamam Saray Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına 30 personel ile müdahale ettiklerini duyurdu. Yavaş'ın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Kızılcahamam Saray Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda ot yangını ihbarı üzerine tüm itfaiye ekiplerimiz teyakkuza geçti. Kızılcahamam, Kahramankazan, Keresteciler, Sincan ve İvedik OSB istasyonlarımızdaki toplam 12 rotfire, arazöz ve tanker aracımız ve 30 personelimiz ile yangına hızla müdahale etmeye devam ediyoruz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun."