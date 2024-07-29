Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş SGK borcu iddialarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş SGK borcu iddialarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, SGK borcu iddiaları ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

29.07.2024 09:06  Güncelleme: 10:10
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11.00 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, SGK borcu iddiaları ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)

12.30 - Dev Sağlık İş, 0.99 oranıyla baraj altında bırakılmasına ilişkin, yurt genelinde, örgütlü olduğu hastane önlerinde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL-İZMİR)

13.00 - Eğitim-İş, Milli Eğitim Bakanlığı ile illerde il milli eğitim müdürlükleri önünde, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'nin geri çekilmesi talebiyle basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ANKARA-İSTANBUL-İZMİR)

13.30 - CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren Hayvan Haklarını Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (ANKARA)

19.30 - Yaşam hakkı savunucuları "katliam yasası" olarak niteledikleri teklife karşı Tünel'de açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

Yaşam hakkı savunucuları, sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifinin geri çekilmesi için Anıtpark'ta eylemlerine devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş SGK borcu iddialarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek - Son Dakika

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