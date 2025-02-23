Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: "Eğer Biz Bu Milleti, Sadece Şu Andaki Hükümetin Tasarrufuna Bıraksak Çok Ağır Şeyler Olur"

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(ANKARA) - Genç Akademi Bahçelievler'in açılışını yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Şu ana kadar açtığımız Genç Akademileri bugüne kadar 294 bin genç kullandı. Üniversite gençlerini bu pahalı kafelerden kurtarıp hatta sigara içilen bazı yerlerden çıkartıp böyle nezih yerlere getirdik. Ayrıca fikir insanları, öğretim görevlileri buraya gelip grup çalışmaları, seminerleri, toplantılar yapıyorlar. Sadece Şubat ayında bu merkezlerden 18 bin 232 genç yararlandı" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen ve gençlerin eğitim, kişisel gelişim, kariyer planlaması ve sosyalleşme süreçlerine destek olmak amacıyla faaliyet gösteren Genç Akademi, Bahçelievler'de hizmete açıldı. Açılışa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile pek çok mahalle muhtarı ve vatandaş katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk açtıkları genç akademideki verimi gördükten sonra gençlerin daha rahat çalışabilecekleri, aynı zamanda bir kafe gibi oturup vakit geçirecekleri yerler açmaya başladıklarını, sayısını çoğalttıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar açtığımız Genç Akademileri bugüne kadar 294 bin genç kullandı. Üniversite gençlerini bu pahalı kafelerden kurtarıp hatta sigara içilen bazı yerlerden çıkartıp böyle nezih yerlere getirdik. Ayrıca fikir insanları, öğretim görevlileri buraya gelip grup çalışmaları, seminerleri, toplantılar yapıyorlar. Sadece şubat ayında bu merkezlerden 18 bin 232 genç yararlandı. Öğrencilerin imkanları kısıtlı. Barınma sorunu, yemek sorunu var. Bir çok belediyemiz gibi Ankara Büyükşehir Belediyesi de dört noktada yemek veriyor. Bu Ramazan ayında da hem iftar hem de sahur olarak aynı şekilde devam edecek. Gençlerin neye ihtiyacı varsa yanlarında olmaya çalışıyoruz. Ayrıca 7 kütüphanemiz, 13 sessiz çalışma alanı ve çalışma istasyonumuz var. 5 e- spor merkezi açıldı. 14 yüzme havuzu, ikisi kapalı olmak üzere yaklaşık 20 spor salonu da gençlerimizin hizmetinde."

"Sorumluluk hisseden, Ankara için sözü olan herkesi Gençlik Meclisimize katılmaya davet ediyorum"

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminde en önemli kesimlerin gençler olduğunu ifade ederek, "Bugün Gençlik Parkı'nda Gençlik Meclisimiz var. Orada gençler yöneticilerle yan yana gelip Ankara için ne talep ediyorlarsa bize iletiyorlar. Yani yönetime katılıyorlar. Sorumluluk hisseden, Ankara için sözü olan herkesi Gençlik Meclisimize katılmaya davet ediyorum. Oradan alınacak kararlar Belediye Meclisi'nden geçip sizlerin hizmetine sunuluyor. Eğer sizler kendi haklarınıza sahip çıkmazsanız bazen bizim gibi yöneticiler göremeyebiliyorlar sizin sorunlarınızı. O yüzden sizin katkınızı da bekliyorum" diye konuştu.

"İktidar 'sabır, sabır' derken, milletin sabır taşı çatladı"

Sıhhiye'de Zafer Meydanı'nda da büyük bir tesis açacaklarını kaydeden Yavaş, "Orada 2-3 bin genç isterse sanat yapabilecekler, kendilerini geliştirebilecekler, rahat ders çalışabilecekler, toplantılar yaabilecekler Bahar aylarında inşallah bitirmeye çalışıyoruz" dedi.

Açılışta konuşan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de "Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Gençler, kadınlar, emekliler hayattan umudunu kesiyor. Kamu bütçesini onların lehine kullanan yerel yöneticilerin olduğunu hissettirebiliyorsak ne mutlu bize. Bugün yurttaşlarımız maalesef devletin, merkezi idarenin yapması gereken pek çok çalışmayı biz yerel yöneticilerden bekliyor. Devlet hastanesi isteyen yurttaşlarımız bile var bizden. Vatandaş artık genel iktidardan umudunu kesmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz yurttaşlarımızın hasta katılım paylarında da bir artış olmuştu ve Mansur Başkanımız da bu konuya ilk el atan ve destek yapacağını açıklayan kişi olmuştu. Bugün Resmi Gazete'de yapılan tebliğ değişikliği ile yükseltilen o ücretler tekrar 20 liraya düşürüldü. Demek ki biz bunların farkına vardıkça, biz bu sorunlara el attıkça, görünür kıldıkça başka idareciler de geri adım atmak durumunda kalıyor" oeğermendirmesini yaptı.

"İktidar 'sabır, sabır' derken, milletin sabır taşı çatladı"

Konuşmaların ardından Mansur Yavaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Son dönemde ekonomik kriz derinleşirken, vatandaş yoksullukla mücadele ederken Cumhurbaşkanı 'sabır' çağrısı yapıyor. Ramazan ayı yaklaşıyor, bu yoksulluk daha fazla hissedilecek. Ramazan ayına yönelik belediyenin ne gibi çalışmaları olacak?" sorusunu yanıtlayan Yavaş, şunları söyledi:

"İktidar 'sabır, sabır' derken, milletin sabır taşı çatladı, onu söyleyeyim. Eğer biz bu milleti sadece şu andaki hükümetin tasarrufuna bıraksak gerçekten çok ağır şeyler olur. Nasıl ağır şeyler olur? Biz Ankara'da 200 bin ailenin kışın üşümemesi için 3 aylık kendilerine doğal gaz yardımı, bir kilo et parası gibi çeşitli destekler veriyoruz. Onların ortaokul ve lise çağındaki çocuklarını ücretsiz taşıyoruz. Daha küçük çocukların servis ücretlerini, kırtasiye ücretlerini ödüyoruz. Ankara'da yaşayanların durumlarını biliyoruz. 65 bin emekliye de düzenli olarak nakit ve diğer destekleri yapıyoruz. Çünkü evet iktidar bugün ekonominin altından kalkamayabilir, ekonomi bozuk olabilir ama eğer biz yerel yöneticiler olarak buna el atmadığımız takdirde o insanları kaderine bırakmış olacağız. Buna müsaade etmiyoruz. 'Bizim görevimizdir, değildir' demeden Ankara'da aç ve açıkta kim varsa tamamına sahip çıkıyoruz. Dolayısıyla hükümet 'sabır' derken ihtiyaç sahiplerini kendi hallerine bırakamayız. 210 bin civarındaki aileye 2 bin 500 lira ramazan yardımı yapıyoruz ki kendi ihtiyaçlarını esnaftan gidip kendileri alsın ve hiç olmazsa ramazan ayında rahat bir şekilde ibadetini yapsın. Yine en büyük özelliğimiz geldiğimizden beri dayanışma projeleri yapıyoruz. Koli yardımı yapmak isteyenlerin de kimse kimseyi görmeden koli yardımı yapması, filtre yardımı yapması gibi projeleri yine Ramazan ayında harekete geçiriyoruz."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ön seçim başvurusunun kabul edilmesiyle birlikte açılan diploma soruşturması hakkında ne düşündüğü sorulan Yavaş, "Biz de basından duyduk. Gelişmeleri hep beraber izleyelim" yanıtını verdi.

Basının sorularının ardından Yavaş, gençlerle birlikte Genç Akademi Bahçelievler'in açılışını yaptı.