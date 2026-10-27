Ankara Büyükşehir Belediyesi 19 metro istasyonunda kanopi çalışması başlattı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi 19 metro istasyonunda kanopi çalışması başlattı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi 19 metro istasyonunda kanopi çalışması başlattı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi 19 metro istasyonunda kanopi çalışması başlattı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki 19 metro istasyonu ve alt geçit çıkışında kanopi çalışmalarına başladı. Çalışmayla yürüyen merdivenlerin olumsuz hava koşullarından korunması, kullanım ömrünün uzatılması ve bakım maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki 19 metro istasyonu ve al geçit çıkışında kanopi (üst örtü) çalışmalarına başladı. Çalışmayla yürüyen merdivenleri olumsuz hava koşullarından koruyarak kullanım ömrünün uzatılması ve bakım maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 19 metro istasyonu ve alt geçitte kanopi (üst örtü) çalışmalarına başladı. Yürüyen merdivenleri olumsuz hava koşullarına karşı korumak, kullanım ömrünü uzatmak ve arıza ile bakım maliyetlerinin düşürülmesinin hedeflendiği çalışma ile ayrıca vatandaşlara konforlu ve güvenli ulaşım sunulacak.

ÇALIŞMALAR KADEMELİ OLARAK TAMAMLANIYOR

Kent Estetiği Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yüksel Caddesi, Sakarya Caddesi, Tarım Bakanlığı'ndaki üç istasyon ve Koru D çıkışlarında çalışmalar tamamlandı. Akay alt geçitleri ve Karanfil Caddesi'ndeki uygulamaların ise bir hafta içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Program dahilinde Emek İş Hanı, Ziya Gökalp, Meşrutiyet, Necatibey, MTA ve AKM istasyonlarında kanopi uygulamalarına sırasıyla devam edilecek. Çalışmaların birkaç ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

AMAÇ: YÜRÜYEN MERDİVENLERİ OLUMSUZ HAVA KOŞULLARINDAN KORUMAK

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü'nden mimar Nursena Özdoğan şunları söyledi:

"Ankara genelinde 19 metro istasyonunun çıkışında kanopi, yani üst örtü çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarla yürüyen merdivenleri yağmur, kar ve dolu gibi olumsuz hava koşullarından koruyarak kullanım ömürlerini uzatmayı, arızaları ve bakım maliyetlerini azaltmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın metro istasyonlarına giriş ve çıkışlarını daha güvenli, konforlu ve korunaklı hale getiriyoruz. İstasyonların mimarisine ve kent estetiğine uygun şekilde yürütülen çalışmalarla ulaşım altyapılarını korurken kamu kaynaklarını da daha verimli kullanıyoruz."

Kaynak: ANKA
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