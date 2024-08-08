Ankara Büyükşehir Belediyesi 'Bellek Ankara' projesini tamamladı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi 'Bellek Ankara' projesini tamamladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent kimliğinin oluşturulması amacıyla 'Bellek Ankara' projesi kapsamında 'Künye Levhası' asma çalışmalarını tamamladı.

08.08.2024 13:25
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent kimliğinin oluşturulması amacıyla 2022 yılında tamamladığı veri tabanı çalışmaları sonrasında "Bellek Ankara" projesi kapsamında "Künye Levhası" asma çalışmalarını tamamladı.

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından Başkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan akademik koordinatörler ve geniş bir araştırmacı ekibin iş birliğiyle, Ulus Tarihi Kent Merkezi kentsel sit alanı ve bu alanı çevreleyen etkileşim alanlarını kapsayan proje ile Künye Levhaları tarihi yapılarla buluşturuldu. Veri tabanı, internet sitesine aktarılıp paylaşıma açılarak, internet sitesinden elde edilen karekodlar da yapı ve açık alan künye levhalarına aplike edildi.

6 açık alan ve meydana totemler yerleştirildi

Projenin ilk etabında; Ankara Kalesi, Hacı Bayram Meydanı, Hükümet Meydanı gibi Ulus'ta belirlenen 6 açık alan ve meydana Bellek Ankara totemleri yerleştirildi. Künye levhalarında ise projenin diğer çıktısı olarak veri tabanında yer alan 80 yapının künye levhaları için Koruma Kurulu'nun alığı karar doğrultusunda, hak sahiplerinden muvafakat alınan 34 yapıya toplam 43 künye levhasının yapılara asılma işlemleri tamamlandı.

Başkent'in toplumsal ve mekansal değerlerinin belirlenmesi, belgelenmesi, paylaşılması ve kentliler tarafından tanınır olması amacıyla projeyi geliştirildiklerini belirten Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Kültürel Mirası Koruma Şube Müdürü Sinem Battaloğlu, şu bilgileri verdi:

"Tarihi yapıların tanıtılması ve bu alanlara farkındalığın oluşturulması için Bellek Ankara projesi gerçekleştirildi. Projenin ilk etabında Ankara Kale kapısı, Hacı Bayram Meydanı ve Hükümet Meydanı gibi Ulus'un önemli meydanlarına ayaklı totemler yerleştirdik. 2. etapta ise yeni çıktısı olan bu künye levhalarını binalara yerleştirme işlemini tamamladık. Künye levhaları bu projeye özel olarak İngilizce ve Türkçe olarak tasarlandı. Levhalar üzerinde bu yapılara ait mimarlarının bilgisi, mimarlarının isimleri, tescil bilgileri, yapının tarihi ve dönemi gibi bilgiler yer alıyor. Aynı zamanda vatandaşlarımız kare kod uygulaması ile 'bellek.Ankara.bel.tr' adresinden bu yapılara ait daha detaylı bilgileri, tarihi fotoğrafları ve güncel fotoğrafları ulaşabiliyorlar. İş kapsamında 34 yapının toplam 43 künye levhası asılarak projenin bu aşaması da tamamlanmıştır."

Karekod okutularak ayrıntılı bilgiye ulaşılabiliyor

Projeye özel olarak Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan künye levhalarında; yapının bugünkü kullanım bilgisi, özgün adı, yapım tarihi ve dönemi, mimarlarının ismi ve yapı tescil bilgisi bulunuyor. Aynı zamanda panolar üzerindeki karekod okutularak, 'bellek.ankara.bel.tr' adresinde yapıya ait daha ayrıntılı bilgilerle tarihi ve güncel fotoğrafların yer aldığı sayfaya ulaşılabiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi 'Bellek Ankara' projesini tamamladı - Son Dakika

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