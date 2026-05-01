Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuklar İçin "Ankara Miras Kültür Elçileri Programı"Nı Başlattı

01.05.2026 13:05  Güncelleme: 14:36
(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8-11 yaş arası çocuklara kentin kültürel mirasını tanıtmak amacıyla "Ankara Miras Kültür Elçileri Programı"nı başlattı. Program kapsamında çocuklar rehber eşliğinde Ankara Kalesi, Aslanhane Camisi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni gezerek tarihle buluştu. Gün sonunda çocuklara Kültür Elçisi sertifikası verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çocukların kentin tarihini yerinde öğrenmesi amacıyla "Ankara Miras Kültür Elçileri Programı"nı hayata geçirdi. Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından yürütülen program kapsamında çocuklar, Ankara Kalesi çevresindeki geleneksel evleri, hanlar bölgesini ve 2023 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Aslanhane Camisi'ni gezdi. Ardından Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişine uzanan eserleri inceleyen çocuklar, kültürel miras konusunda farkındalık kazandı. Program sonunda çocuklar "Kültür Elçisi" sertifikasını aldı.

"Kültürel mirasın koruması için farkındalık oluşturmak istedik"

ABB Kültürel Mirasın Korunması Şube Müdürü Sinem Battaloğlu, programla çocuklarda tarihi değerleri koruma bilinci oluşturmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Çocuklarımıza önce Ankara Kalesi'nin geleneksel evlerini, daha sonra hanlar bölgesini gezdirerek tarihleri hakkında bilgiler verdik. Sonrasında, UNESCO Dünya Miras Alanı'na 2023 yılında dahil edilen Aslanhane Camisi'ni görme fırsatı buldu çocuklarımız. Programın son etabında da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde çocuklarımız tarihsel bir bütünlük içinde öğrenme deneyimini yaşadı. Sertifikaları da müzede verildikten sonra, çocuklarımızın kültürel mirası koruması ve gelecek nesillere aktarması konusunda bir farkındalık oluşturmasını hedefledik" dedi.

Çocuklar tarihi yakından görmenin heyecanını yaşadı

Geziye katılan çocuklar ise Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek tarihi yapıları yakından görmenin heyecan verici olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

-İpek Güneş:  "Kalede farklı farklı yıllardan kalma taşlar gördük, hepsi farklıydı, çok güzeldi.  Camiyi gördük, Aslanhane Camisi'nin çatısında çivi kullanılmamış sadece birbirine geçirilen taşlarla yapılmış. Çok güzeldi, çok mutluyum."

-Ahmet Akif Can:  "Kaleden Aslanhane Camisi'ne geldik, çok güzel bir Osmanlı mimarisi. Burada çok ilginç şeyler öğrendim, heyecanlandım, sevindim, çok güzeldi."

-Gencay Alp Korkmaz:   "Buraya ilk defa geliyorum, buraya geleceğimi duyunca çok heyecanlandım. Burada, Roma Dönemi'nden kalma taşlar, yapılar gördük. Taş yollardan Aslanhane Camisi'ne geldik. Burası çok güzel bir yer.  Şimdi müzeyi gezdik, müze çok güzel bir yer. Milattan önce kalma taşlar var o zaman sosyal medya yokmuş, taşları kullanıyorlarmış. Eski taşları gördük, eski insanlar nasıl yaşıyorlarmış onları gördük. Bizler için güzel bir gezi oldu."

-Ecenur Taşpınar:  "Ben burayı çok beğendim, tarihsel Roma taşları vardı, o kadar güzeldi ki geldik, görüyoruz. Heyecanlıyım."

-Yaren Uğurlu:  "Bizi buraya getirdiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Benim ilgimi çekenler taşlardı. Burada olduğum için çok mutluyum. Her yeri görmek bana çok mutluluk veriyor."

Kaynak: ANKA

Hafta sonu ülke genelinde yağış bekleniyor Hafta sonu ülke genelinde yağış bekleniyor
Torreira’yı unuttu İşte Devrim Özkan’ın yeni aşkı Torreira'yı unuttu! İşte Devrim Özkan'ın yeni aşkı
Yüzlerce öğrenciden Arda Güler’e “10 numara“ davet Yüzlerce öğrenciden Arda Güler'e "10 numara" davet
Şiddet içerikli dizilere RTÜK’ten para cezası Şiddet içerikli dizilere RTÜK'ten para cezası
2025’te 64 milyon turist ağırlayarak rekor tazeledik 2025’te 64 milyon turist ağırlayarak rekor tazeledik
Eskişehir’de 20 yıllık kayıp dosyasında cinayet şüphesi güçlendi, 8 kişi tutuklandı Eskişehir'de 20 yıllık kayıp dosyasında cinayet şüphesi güçlendi, 8 kişi tutuklandı
Rusya’da 4. sınıf öğrencisi öğretmenini bıçakladı Rusya'da 4. sınıf öğrencisi öğretmenini bıçakladı

13:55
Bakan Göktaş’dan Brüksel’deki esnaf ziyaretine yönelik eleştirilere yanıt
Bakan Göktaş'dan Brüksel'deki esnaf ziyaretine yönelik eleştirilere yanıt
13:14
İran’dan bomba iddia: ABD’nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı
İran'dan bomba iddia: ABD'nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı
13:01
Fas Sultanı’na benzetilen Cem Yılmaz’dan güldüren paylaşım
Fas Sultanı'na benzetilen Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım
12:53
İstanbul’da 1 Mayıs: 366 kişi gözaltına alındı, 3 metro durağı kapatıldı
İstanbul'da 1 Mayıs: 366 kişi gözaltına alındı, 3 metro durağı kapatıldı
12:38
1 Mayıs’ta kahreden kaza 2 işçi feci şekilde can verdi
1 Mayıs'ta kahreden kaza! 2 işçi feci şekilde can verdi
12:13
Rayo Vallecanolu futbolcular Strasbourg galibiyetini Filistin bayrağıyla kutladı
Rayo Vallecanolu futbolcular Strasbourg galibiyetini Filistin bayrağıyla kutladı
11:26
Mecidiyeköy’de büyük arbede Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı
Mecidiyeköy'de büyük arbede! Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı
