Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı Projesi'nde ihale sürecini yeniden başlatıyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı Projesi'nde ihale sürecini yeniden başlatıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı Projesi'nde ihale sürecinin tekrar başlatıldığını ve aralıkta sözleşme imzalanmasının beklendiğini duyurdu. İhale süreci, katılımın artması ve daha rekabetçi tekliflerin temin edilmesi amacıyla güncellenmiş ve yeni ihale için son teklif tarihi 17 Eylül olarak belirlenmiştir. Proje, 7,4 kilometre uzunluğunda ve 8 istasyondan oluşacak.

30.07.2024 13:19
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı Projesi'nde ihale sürecinin tekrar başlatıldığını ve aralıkta sözleşme imzalanmasının beklendiğini duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, projenin 15 Ocak'ta düzenlenen ihalesinin firmalardan gelen tekliflerin, yaklaşık maliyetin üzerinde olmasından dolayı iptal edildiği anımsatıldı.

İhale çalışmalarının güncellenmesinin tamamlanmasıyla 10 Haziran'da projenin uluslararası ihale platformundan genel ilanının yayımlandığı belirtilen açıklamada, 19 Temmuz'da ise yeterlilik şartları ile teknik dokümanların uluslararası ihale sistemi ECEPP platformuna yüklendiği bildirildi.

İhale çalışmalarının güncellenmesi kapsamında katılımın artması ve daha rekabetçi tekliflerin temin edilmesinin hedeflendiği aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda, yaklaşık maliyetin güncellenmesi, katılım şartlarının yeniden belirlenmesi, katılımın tek ve çoklu şekilde iş ortaklığına imkan verilmesine yönelik revizyonlar gerçekleştirilirken, sözleşme para birimi de Türk lirası olarak değiştirildi." ifadelerine yer verildi.

İhale için son teklif tarihi 17 Eylül

Yeni ihalenin, iptal edilen ihaleden farklı olarak yeterlilik ve mali tekliflerin aynı anda sunulması doğrultusunda tek aşamalı olarak yapılacağı belirtilen açıklamada, isteklilerin ihale için 17 Eylül'e kadar teklif verebileceği bildirildi.

Açıklamada, ihale sürecinin yaklaşık 3 ay içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği, ihalede yeterlik sağlayan ve en düşük teklifi veren firmayla aralık ayı içerisinde sözleşme imzalanarak işe başlanılması planlandığı kaydedildi.

Yavaş'tan paylaşım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Yüksek rakamlar nedeniyle ihalesini iptal ettiğimiz Mamak Metrosu'nda (Dikimevi-Natoyolu Metro Hattı) süreç yeniden başladı. 17 Eylül'de değerlendirmeye alınacak olan ihalemizde, sözleşmenin aralık ayında imzalanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hat 7,4 kilometre ve 8 duraktan oluşacak

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) ile Dikimevi arasında çalışan ANKARAY hattına entegre edilecek Dikimevi-Natoyolu hattının uzunluğu 7,4 kilometre olacak.

Hat, Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Fahri Korutürk, Cengizhan, Akşemsettin ve Natoyolu olmak üzere 8 ayrı istasyondan oluşacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı Projesi'nde ihale sürecini yeniden başlatıyor - Son Dakika
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