Dışişleri Şehitleri Anıtı Yarışması Duyuruldu - Son Dakika
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Dışişleri Şehitleri Anıtı Yarışması Duyuruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Ankara Büyükşehir Belediyesi ilanı ile "Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekanı" yarışması duyurusu yapıldı. Proje ile hem şehitlerin aziz hatıralarının yaşatılması hem de terörizmin kınanıp, farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

27.01.2025 01:18  Güncelleme: 10:28
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(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Ankara Büyükşehir Belediyesi ilanı ile "Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekanı" yarışması duyurusu yapıldı. Proje ile hem şehitlerin aziz hatıralarının yaşatılması hem de terörizmin kınanıp, farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekanı" için bir fikir projesi yarışması düzenliyor. Yarışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddelerine ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği'ne uygun olarak gerçekleştirilecek. Çankaya İlçesi'nde yer alan Botanik Bahçesi'nin Çankaya Caddesi girişinde yapılacak "Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekanı" yarışması 1970'lerde Türkiye'nin diplomatik temsilcilerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırılarının anısına bir anıt ve anı mekanı tasarımı amacıyla düzenleniyor.

Yarışmaya kayıt ve proje teslimi için son tarih 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Yarışmanın danışman jüri üyeleri ara Tarihçi İlber Ortaylı, Büyükelçi Alev Kılıç ve Oya Tuzcuoğlu, ABB Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş ve Mimar Emin Mahir Balcıoğlu bulunuyor. Asıl jüri isimleri arasında ise Büyükelçi ve Sanatçı Engin Türker, Heykeltraş Erdal Duman, Arkeolog ve Sanat Tarihçisi Filiz Yenişehirlioğlu, Mimar Lale Özgenel ve Peyzaj Mimarı Oktan Nalbantoğlu yer alıyor. Yedek jüri üyeleri olarak Peyzaj Mimarı Hatice Kara, Heykeltraş Osman Dinç ve Mimar Yiğit Acar projede yer alıyor.

Kaynak: ANKA

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