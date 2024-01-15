Ankara Büyükşehir Belediyesi, Esenboğa Havalimanı - Ankara Merkez arası yolcu taşımacılığındaki krizi açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Esenboğa Havalimanı – Ankara Merkez arası yolcu taşımacılığı hakkında, "Ulaşımı 80 TL ile gerçekleştiren firmaya, EGO Genel Müdürlüğü ile sözleşmesi bitmesine rağmen ihalesiz sözleşme uzatımı yapılarak depolama alanı tahsis edilmiştir. 50 TL'lik ücretle halkın çıkarına resmi taşımacılık yapan EGO otobüslerine ise bu alanın tahsis edilmemesi manidardır. Burada cezalandırılan Ankara Büyükşehir Belediyesi değil, Ankara halkının ta kendisidir" açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Esenboğa Havalimanı – Ankara şehir merkezi arasında yolcu taşımacılığı ile ilgili yaşanan krizin halen çözülemediğini bildirdi. Gelinen son durum hakkında ABB'den bugün yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Esenboğa Havalimanı - AŞTİ – Kızılay güzergahında yolcu taşımacılığı yapmakta olan BELKO AİR firmasının ihale süresi 4 Nisan 2023 tarihinde tamamlandı. Bu nedenle 5 Nisan 2023 Çarşamba gününden itibaren 442 AŞTİ - 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı - Havalimanı hattında EGO Genel Müdürlüğü otobüsleriyle hizmet verilmeye başlandı.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ŞİRKETİN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Sürecin ardından Esenboğa Havalimanı Baş Müdürlüğüne birçok kez Havalimanı içerisinde otobüs depolama - bekleme alanlarıyla ilgili yer tahsisi yapılmasına dair yazı yazılmasına rağmen olumlu cevap alınamamıştır. Bu süreçte eski adı BELKO AİR, yeni adı ANKARA AİR olan firmanın sözleşmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmış ve bekleme - depolama alanları tahsisi devam etmiştir.

"EGO OTOBÜSLERİNE İSE BU ALANIN TAHSİS EDİLMEMESİ MANİDARDIR"

Anlamlandıramıyoruz! Ulaşımı 80 TL ile gerçekleştiren firmaya, EGO Genel Müdürlüğü ile sözleşmesi bitmesine rağmen ihalesiz sözleşme uzatımı yapılarak depolama alanı tahsis edilmiştir. 50 TL'lik ücretle halkın çıkarına resmi taşımacılık yapan EGO otobüslerine ise bu alanın tahsis edilmemesi manidardır.

"CEZALANDIRILAN BELEDİYE DEĞİL, ANKARA HALKININ TA KENDİSİDİR"

Burada cezalandırılan Ankara Büyükşehir Belediyesi değil, Ankara halkının ta kendisidir. EGO Genel Müdürlüğü, konforlu ulaşım amacıyla geniş bagaj hacimli 15 adet otobüs almasına rağmen yer tahsisi gerçekleştirilmediği için bunların 6 adedini faal olarak çalıştırabilmektedir.

ESENBOĞA HAVALİMANI YER TAHSİSİNİ HIZLANDIRMALI

Hal böyle iken vatandaşın yanında kamu kurumunun zararı da söz konusudur. Esenboğa Havalimanı Baş Müdürlüğünün yer tahsisi sürecini Ankara halkının lehine hızlandırmasını talep ediyor, konunun sıkı bir şekilde takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz."