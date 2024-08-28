Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü'nden Kadın Futbol Takımı'na Destek

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü, Kadın Futbol Takımı'na yeni yıldızlar kazandırmaya devam ederken, diğer yandan ilk kez 12-19 yaş gruplarının ter döktüğü bir turnuva düzenledi. Sincan, Batıkent ve Çayyolu futbol takımları arasında düzenlenen turnuvada, altyapıda yetişen minik futbolcular forma giydi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi spora ve sporcuya destek vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü, Kadın Futbol Takımı'na yeni yıldızlar kazandırmak için altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu yıl ilki düzenlenen ve altyapıda yetişen 12-19 yaş grubu kadın futbolcuların ter döktüğü bir turnuva gerçekleştirildi. Sincan, Batıkent ve Çayyolu futbol okullarında yetişen sporcuların katıldığı turnuvayı kent genelinde yaygınlaştırmak istediklerini söyleyen Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Takımı Altyapı Direktörü Erkan Güner, "Futbol gelişim gruplarımızla birlikte bir turnuva düzenledik. Bu turnuvaları sürekli hale getireceğiz ki yetenekli çocukları hem cezbedelim hem de onları keşfedelim istiyoruz. Buradan yetiştirdiğimiz yetenekli çocuklarımızı Türk sporuna kazandırmayı hedefliyoruz. Turnuva farklı yaş grupları arasında 6 takım olarak yapıldı. Bu turnuvayı tüm Ankara'ya yaymak istiyoruz" dedi.

Turnuvada ter döken sporcular, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Ezgi Naz Ergin: "11 yaşımdayım. 2 yıldır FOMGET'de forma giyiyorum. Çok güzel bir takım, iyi bir yerden başladığımı düşünüyorum çünkü çok iyi eğitimler alıyorum. Turnuvada çok güzel geçiyor. Mansur Yavaş Başkan'ıma çok teşekkür ederim."

-Esra Nur Korkmaz: "5 yıldır futbol oynuyorum. Çok güzel bir takım olduğunu düşünüyorum. İdmanlarımız bile çok eğlenceli geçiyor. Turnuva çok keyifliydi. Bu turnuvaların devamını bekliyoruz."

-Mina Yıldırım: "Böyle turnuvalar yaparak, kadın futboluna destek verdikleri için çok mutluyum. Hocalarıma, takım arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim."