Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlerle Stratejik Plan Hazırlıyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlerle Stratejik Plan Hazırlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı hazırlama sürecine gençleri dahil ederek çalıştay düzenledi. Gençlerin politika önerileri, 5 yıllık yol haritasını belirleyecek.

22.07.2024 17:07
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2025-2029 Stratejik Planı hazırlama sürecine Başkent Gençlik Meclisi, Ulusal Demokratik Enstitüsü Türkiye (National Democratic Institute-NDI Türkiye), Sosyal İklim Derneği ve genç gönüllüler dahil oldu. Bir araya gelen paydaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin karar alma süreçlerine katılmak ve politika önerilerine katkıda bulunmak amacıyla "Gençliğin Yüzleri" çalıştayı düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı hazırlama sürecine, Başkent Gençlik Meclisi, Ulusal Demokratik Enstitüsü Türkiye (National Democratic Institute-NDI Türkiye), Sosyal İklim Derneği ve genç gönüllüleri dahil ederek, "Gençliğin Yüzleri" çalıştayını düzenledi.

Gençlerin politika önerileri 5 yıllık yol haritasını belirleyecek

Strateji Geliştirme Daire Başkanı Melek Günden Çınar, ilk paydaş toplantısını Büyükşehir Belediyesi için çok önemli olan gençlere ayırdıklarının altını çizerek şöyle konuştu:

"Bu çalıştayda gençlerden öncelikli ihtiyaçlarını duymak istiyoruz. Onlardan geri bildirim alarak onların bize sunacakları politika önerileri üzerinden gidip 5 yıllık yol haritamızı hazırlayacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi halihazırda gençlere yönelik muhtelif projeler sürdürüyor. Bunlar eğitim projeleri, sportif, kültürel faaliyetlerin desteklenmesi ve diğer destekler. Bunların çeşitlendirilmesi ve Mansur Başkan'ımızın yönetişime verdiği önem kapsamında da gençlerin Büyükşehir Belediyesinin yönetimine daha etkin şekilde katılmalarını sağlayacak politikalar geliştirmek için bir araya geldik."

Amaç: Gençlerin yönetime katılması

Büyükşehir Belediyesi'nin Stratejik Plan hazırlık çalışmalarına dahil olarak Başkent'te gençlerin karar alma süreçleri ile politika önerilerine katılmalarını amaçladıklarını ifade eden Başkent Gençlik Meclisi Başkanı Halil Ecer, "Yerel, ulusal ve uluslararası gençlik markalaması yapılması yönünde mevcut durumun analizinin tartışıldığı ve Başkent Gençlik Meclisinin gençlik politikalarının yansımaları üzerine politika geliştirme süreçlerine dahil oluyoruz. İki senedir devam eden ve NDI Türkiye ile Sosyal İklim Derneği'nin birlikte yürüttükleri "Gençliğin Yüzleri" programında hem yerel hem de genel seçimleri öncesi gençlerin katılımıyla ilgili çok güzel çalışmalar yapıldı. Bu oluşturulan politika belgelerinin bugün Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na aktarılarak gençlik stratejisinin belirlenmesi için yapılacak bilimsel çalışmalara katkı sağlayacağını öngörüyoruz" dedi.

Sosyal İklim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Tuğrulöz ise şu ifadelere yer verdi:

"Gençlerin taleplerini isteklerini yerel yönetimlerle buluşturmak için çalışmalar yürütüyoruz. Partnerlerimiz NDI Türkiye ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gençler olarak bir araya geldik. Halihazırda seçimler öncesinde hazırladığımız gençlik politikaları önerileri kapsamında, stratejik plan döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi içerisinde gençlerin taleplerini aktarması, bu taleplerinin stratejilerle dönüşmesi ve sadece stratejide kalmayıp gençlerin Ankara'da bir kentin paydaşı olarak harekete geçmesi için eylemler planlıyor olacağız. Ardından da önümüzdeki 5 yıllık dönemde gençlerin Ankara'da daha fazla söz sahibi olması için çalışmalarımızı yürüteceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlerle Stratejik Plan Hazırlıyor - Son Dakika

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