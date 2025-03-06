Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Yetiştiricilerine Mısır Silajı Desteği Veriyor

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), BAKAP'ta ürettiği mısır silajlarını hayvan yetiştiricilerine dağıtmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl da devam eden mısır silajı desteği ilçelerde devam ediyor. Büyükşehir, Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü olan ve Gölbaşı Karaoğlan'da bulunan BAKAP'ta ürettiği mısır silajlarını hayvan yetiştiricilerine dağıtıyor.

Hayvan üreticilerine yönelik başlatılan ve yüzde yüz hibeyle 24 ilçede dağıtılmaya başlanan mısır silajı desteği; Şereflikoçhisar, Evren, Haymana, Gölbaşı ve Beypazarı ilçelerinden sonra Kahramankazan, Elmadağ ve Polatlı'da da üreticiden yoğun ilgi gördü.

Kahramankazan ve Elmadağ destek sayesinde silaj eksiğini kapatıyor

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Kahramankazan'da hayvan yetiştiriciliği yapan 14 kişiye 29,5 ton; Elmadağ'da ise 38 kişiye 87,5 ton mısır silajı desteği sağlandı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, mısır silajı desteğinin üreticiler tarafından büyük ilgiyle karşılandığının altını çizerek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ile Kahramankazan Belediyesi ortaklığıyla çiftçilerimize mısırlık silajı dağıtımı gerçekleştirdik. Dağıtımı yapılan mısır silajı öncelikle 42 yaş altındaki genç çiftçilerimize yönelik yapılıyor. Amacımız genç çiftçilerimizi tarım ve hayvancılık noktasında üretime teşvik etmek" diye konuştu.

Kahramankazan ve Elmadağ'da mısır silajı desteğinden yararlanan hayvan yetiştiricileri ise memnuniyetlerini, şu sözlerle dile getirdi:

Samet Kocabaş: "Hayvanlarımızın kaba yem ihtiyacını karşılamamız konusunda büyük bir destek sağlıyor. Maliyetleri ve girdileri düşürüyor, desteklerin devamını bekliyoruz. Girdiler çok yüksek baş edemiyoruz. Besi ve süt verimi konusunda çok iyi oluyor. Silaj kaba yeme göre enerjisi daha yüksek, süt verimi daha yüksek o nedenle silaj yedirmeye daha önem veriyor. Hayvanlarımız bu kış günü aç kalmıyor. Teşekkür ediyorum."

Muhammer Canyurt: "Kendi başımıza çiftçiliği sürdürmeye çalışıyoruz. Daha önce böyle bir destek böyle bir sistem görmemiştik. Ben de mısır silajı üretiyorum ve elimde kalmamıştı bu dönemde bu desteğin gelmesi o açığı kapattı. Belediyemizin kırsal kalkınma destekleriyle her zaman bizim yanımızda olduğu için teşekkür ediyoruz."

Erdal Genç: "Mısır silajı desteğine çiftçinin çok ihtiyacı vardı. Genç çiftçiyi yönlendirme açısından çok iyi oldu. Birçok destekten daha bir tanesi bu. Bu bölgede mısır yetişmediği için köylü dışarıdan satın alıyordu. Çiftçiye ilaç gibi oldu bu destek. Büyükşehir'in verdiği diğer desteklerdeki gibi mısırın da kalitesi çok iyi. Büyükşehir'e çok teşekkür ediyoruz."

Mehmet İnce: "Silaj hayvanlarda süt verimi sağladı. Ürün gayet kaliteli. Geçen sene de destek aldık ve çok memnun kaldık. Bu yıl da alıyoruz bütçemize katkısı oluyor. Büyükşehir'e desteği için teşekkür ederim."

İbrahim Ekicioğlu: "Mansur Başkan'a çok teşekkür ediyoruz bize çok büyük destekleri oluyor. Geçen sene de aldık nohut ve ekin desteği de almıştım. Ekonomik açıdan çok desteği oluyor. Büyük meblağda faydası oluyor. Şuan hibe olarak destek veriliyor. Bu destek olmasaydı zorlanırdık. 2,5 tona yakın hayvanına göre destek alıyoruz. 2,5 ton destek az bir destek değil. Bu destek bizim dört ayımız demek bu dört ayda güzel bir kazanç demek."

Polatlı'da mısır silajına yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Polatlı'da ise 43 kişiye yaklaşık 80 ton mısır silajı desteği sağladı. Konuya ilişkin bilgi veren Polatlı Belediyesi Başkan Yardımcısı Bilal Haşim Avcı, "Burada sağlanan destek ile hem yerli üreticiye hem de ilçenin ekonomisine katkı sağlanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a ve tüm ekibine çok teşekkür ederim" dedi.

Destekten faydalanan üreticiler de düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

Musa Özmen: "Büyükşehir Belediye Başkanımızdan memnunuz. Çiftçiye daima yardımcı oluyor."

Zekai Baytur: "Eşim için geldim buraya. Sağ olsun başkanımız silaj dağıtımı yapıyor. Kendisine çok teşekkür ederiz."

Servet Koyuncu: "Valla çok memnunuz. Daha öncede benzer desteklerden yararlandık. Ekonomik yönden çok avantajlı oluyor."