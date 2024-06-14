Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurban Etlerini İhtiyaç Sahiplerine Ulaştıracak - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurban Etlerini İhtiyaç Sahiplerine Ulaştıracak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bayramın birinci ve ikinci gününde vatandaşların kurban eti bağışlarını toplayarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını duyurdu.

14.06.2024 14:32
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından, bayramın birinci ve ikinci gününde vatandaşların kurban eti bağışlarını toplayarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla Başkent'teki ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Geçen yıllarda '6 Milyon Tek Yürek' sloganıyla 'El Ver', 'Su Ver', 'Et Ver' gibi kampanyalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda da hayırsever ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında köprü olacak.

Kampanyayı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kurban bağışlarınızı alıyor, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tüm hemşehrilerimi Kurban Bayramı'nın bereketini birlikte yaşamaya ve her evde Bayram yaşatmaya davet ediyorum" dedi.

'Paylaştığın senindir, hemşehrini sevindir' sloganıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında, bayramın ilk günü 5 ilçede kurulan kurban kesin alanlarında saat 16.00'ya kadar soğuk zincir araçları et getiren vatandaşların bağışlarını kabul edecek.

Ayrıca, Hipodrom Caddesi üzerinde bulunan PORTAŞ Soğuk Hava Deposu'da bayramın ilk günü 23.59'a kadar, ikinci günü ise 13.00'e kadar bağışlar kabul edilmeye devam edilecek.

Etlerin bozulma riskine karşılık belirtilen tarih ve saatler dışında ise bağış kabul edilmeyecek.

Soğuk zincir araçlarının bekleyeceği noktalar ise şöyle:

1- Keçiören Ovacık Kurban kesim alanı

2- Yenimahalle Yakacık Kurban Kesim Alanı

3- Çankaya Mühye Kurban Kesim Alanı

4- Mamak Ortaköy Kurban Kesim Alanı

Kaynak: ANKA

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