Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nallıhan'da Zeytin Fidanı Dağıttı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), Nallıhan'da zeytin yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla yerli üreticilere yüzde 50 çiftçi katkı paylı zeytin fidanı dağıtıldı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre belediye, yerli üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Nallıhan ilçesinde, katma değeri ve geliri yüksek olan zeytinin yetiştiriciliğinin desteklenmesi amacıyla yerli üreticilere yüzde 50'si çiftçi katkı paylı zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

"Tarımı, hayvancılığı hepsini en iyi şekilde ilerletmek istiyoruz"

Dağıtıma katılan Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın çiftçilere selamını ileterek, "Mansur Başkanımız bu toprakların insanı ve buraları çok iyi biliyor. Bu topraklardan da hiçbir desteğini esirgemiyor. İnşallah bu destekle köylerimiz daha da canlanacak. Tarımı, hayvancılığı hepsini en iyi şekilde ilerletmek istiyoruz. Amacımız kırsalda, taşrada, köylerimizde üretimi artırmak, üretimi geliştirmek ve bu üretimden de buranın kahrını çeken insanımızın gelir elde etmesi. Bu zeytin fidanlarının hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

"Bilgi ve birikim olarak sürekli yanlarında olacağız"

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürü Niyazi Zobu ise "Nallıhan'da katma değeri ve gelir oranı yüksek olan zeytin yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla yaklaşık 4 bin adet zeytin fidanını üreticilerimize dağıtıyoruz. Bunun yanında örnek teşkil etmesi amacıyla çiftçilerimize mihmandarlık yapacak, Nallıhan Belediyesi ile birlikte de kapama zeytin bahçesi kuracağız. Bu şekilde çiftçilerimizin teknik olarak, bilgi ve birikim olarak sürekli yanlarında olacağız. Eğer yetiştirebilirsek bir soğuk sıkım ünitesininin kurulumunu Nallıhan Belediyesi ile birlikte gerçekleştirerek her daim çiftçimizin katma değeri yüksek ürünler elde etmesini sağlamış olacağız" diye konuştu.

"Bu destekler olmasaydı zeytin dikimini yapamazdık"

Zeytin fidanı dağıtımına katılan yerel üreticiler ise memnuniyetini dile getirdi.

Üretici Serdar Mazlum, uygulamadan memnun olduğunu belirterek, "Mazot desteğinden, sebze fidesi ve sıvı gübre desteğinden faydalanmıştım, şimdi de zeytin fidanı desteğinden faydalanıyorum. Bu destekler olmasaydı şimdi zeytin dikimini yapamazdık. Sebzeleri ekerken büyükşehirin sıvı gübresini kullanıyoruz. Paramızla almak zorunda kalırdık, onun için de çok cüzi kullanmak zorunda kalırdık. Biz çok memnunuz ve Mansur Başkanımızı daha iyi yerlerde görmek istiyoruz." dedi.

Mustafa Pamuk da "Uygulamadan çok memnunuz, Allah razı olsun. Mazot ve buğday desteğinden de daha önce faydalanmıştım. Bu desteklerin devamını diliyoruz." diye konuştu.