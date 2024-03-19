Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nde Yangın İddiaları Yalanlandı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Yalçın Demirkol, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yangın çıktığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Demirkal, "Şu anda yangın çıktığı iddia edilen belediyemizin sistem odasındayız. Burada tüm kamera, güvenlik sistemlerinin takip edildiği yer burası. Gördüğünüz gibi yangın yok. Sadece elektronik sistemlerde bir tehdit algılıyor, devreye giriyor. Otomatik üç dakika içerisinde manuel müdahale edilmediği takdirde gaz basıyor. O oluşan duman da gazın dumanı herhangi bir yangın söz konusu değil. Endişe edilecek bir şey yok. 'Belediye boşaltıldı, yangın çıktı, arşiv odaları yanıyor' gibi haberler çıktı. Bunlar gerçeği yansıtmamaktadır. Teknik ekiplerimiz zamanında müdahale etti. Herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 4. katındaki Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı kamera izleme odasına ait yangın kontrol panelinde bugün sabah saatlerinde oluşan arıza nedeniyle yangın söndürme sistemine alarm gönderildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Yalçın Demirkol, sosyal medyada oluşan "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yangın var" haberlerine ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Demirkol şunları söyledi:

"Şu anda yangın çıktığı iddia edilen belediyemizin sistem odasındayız. Burada tüm kamera, güvenlik sistemlerinin takip edildiği yer burası. Gördüğünüz gibi yangın yok. Sadece elektronik sistemlerde bir tehdit algılıyor, devreye giriyor. Otomatik üç dakika içerisinde manuel müdahale edilmediği takdirde gaz basıyor. O oluşan duman da gazın dumanı herhangi bir yangın söz konusu değil. Endişe edilecek bir şey yok. Biz zaten anonslarımızı yaptık ama olay buraya nasıl geldi anlayamadık. Malum haber kanalları dışarıda yayın yapıyorlar. 'Belediye boşaltıldı, yangın çıktı, arşiv odaları yanıyor' gibi haberler çıktı. Bunlar gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an yangın çıktığı iddia edilen odadayız. Teknik ekiplerimiz zamanında müdahale etti. Herhangi bir sıkıntı yok."