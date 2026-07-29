Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nden böbrek sağlığı farkındalığı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türk Böbrek Vakfı iş birliğiyle Aile Yaşam Merkezleri'nde "Böbrek Sağlığını Koruma" eğitimleri düzenledi. Seminerler kapsamında vatandaşlara ücretsiz tansiyon ve kan şekeri ölçümü yapılırken, uzmanlar kronik böbrek hastalıklarından korunmanın yollarını anlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında toplum sağlığını destekleyen çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile Türk Böbrek Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "Böbrek Sağlığını Koruma" eğitim seminerleri, Kuşcağız, Kızılcahamam, Altındağ ve Elmadağ Aile Yaşam Merkezleri'nde vatandaşlarla buluştu.

ÜCRETSİZ TARAMA VE BİLGİLENDİRME

Seminerler öncesinde vatandaşların tansiyon ve kan şekeri ölçümleri ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Ölçüm sonuçlarına göre gerekli bilgilendirmeler yapılırken, Türk Böbrek Vakfı uzmanları tarafından böbrek sağlığının korunması, risk faktörleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında kapsamlı eğitimler verildi.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Mümtaz Yavuz, ABB'nin koruyucu sağlık hizmetlerine verdiği öneme dikkati çekerek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi her zaman koruyucu, önleyici sağlık hizmetlerine ve sağlıklı yaşamı desteklemeye önem vermiştir. Vatandaşlarımıza böbrek farkındalığının önemini anlatmak için Türk Böbrek Vakfı ile beraber buradayız. Düzenli olarak tansiyon ve şeker ölçümlerini, rutin kontrollerini mutlaka yaptırmaları lazım" dedi.

"HER 6-7 KİŞİDEN BİRİ RİSK ALTINDA"

Türk Böbrek Vakfı Eğitmeni Diyetisyen Gülfem İgit ise kronik böbrek hastalıklarının önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyleyerek, "Kronik böbrek hastalığı, ülkemiz için büyük bir risk ve biz de risk altındayız. Ülkemizde her 6-7 kişiden biri kronik böbrek hastalığı riski altında. Bu yüzden diyabet ve tansiyon hastalığına dikkat etmemiz lazım. Tuz, şeker tüketimimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Türk halkı olarak su tüketimimiz az, egzersizimiz az. Bilincin artması için bu eğitimleri veriyoruz" diye konuştu. Günlük tuz tüketiminin azaltılması gerektiğini de belirten İgit, "Tuz tüketimimiz günlük 6 gramın üzerine çıkmamalı. Daha fazlası birçok hastalığa yol açabiliyor. Sofralarımızdan tuzluğu kaldıralım istiyoruz. Yine aynı şekilde şeker tüketimi. Yediğimiz yemeklerde, abur cuburlarda, içeceklerde çok fazla şeker tüketiyoruz" ifadelerini kullandı.