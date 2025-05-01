Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere %50 Hibeli Destek

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsal kalkınmayı teşvik etmek ve yerli üretimi güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ayaş, Beypazarı, Güdül, Nallıhan ve Çubuklu'da çiftçilere yüzde 50 hibeli sera örtüsü, agril ve agril tutucu desteği sağlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından sebze üretiminin yoğun olduğu Ayaş, Beypazarı, Güdül, Nallıhan ve Çubuk ilçelerinde çiftçilere sera örtüsü, koruma örtüsü (agril) ve agril tutucu desteği yüzde 50 hibe ile sağlanıyor. Destekle, hem çiftçilerin üretime ara vermeden devam etmesi hem de tüketicinin daha uygun fiyatlarla ve hızlı bir şekilde ürüne ulaşması hedefleniyor.

"Amacımız üreticimize can suyu vermek"

Güdül'de düzenlenen destek dağıtımında konuşan Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, tarımın ülke ekonomisindeki rolüne dikkati çekerek, "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlarda üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Milli ekonominin temeli tarımdır' sözünden ilham alıyoruz. Bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Güdül Belediyesi iş birliğiyle üreticilerimize sera örtüsü ve agril desteği sağlıyoruz. Amacımız, üreticimize can suyu vermek" ifadelerini kullandı.

"Üreticimize ne gerekiyorsa yanlarındayız"

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürü Niyazi Zobu da üretim odaklı çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Ankara'da yoğun olarak sebze yetiştiriciliği yapılan ilçelerimizin başında Ayaş, Beypazarı, Güdül, Nallıhan ve Çubuk geliyor. Bu bölgelerde üretimi destekleyerek, ürünlerin tüketiciye daha kısa sürede ve daha uygun fiyatla ulaşmasını hedefliyoruz. Üreticimizin üretmeye devam etmesi için ne gerekiyorsa yanlarındayız, olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Çiftçilerden Mansur Yavaş'a teşekkür

Destekten yararlanan çiftçiler ise Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ederek, üretime katkı sağlayan bu tür yardımların önemini, şu sözlerle vurguladı:

- Mustafa Özer: "Başkanımızdan Allah razı olsun. Böyle şeylere yardımcı olmasa altından kalkamayız."

- İbrahim Can: "Tül örtüsü, sera naylonu gibi çiftçilikte kullandığımız malzemeler veriliyor. Biz bunları yüzde 50 hibeli alıyoruz şu anda. 2 katına alacağımıza yarı fiyatına alıyoruz. Bazen gücümüz yetmiyor. Bir naylon yırtıldığında hemen yenisini örtmem gerekiyor. Bu destek gerçekten işimizi kolaylaştırıyor."

-Aylin Yalın: "Sera naylonunu dışarıdan alsak 50 bin liraya mal olurdu, bu destekle 20 bin liraya aldık."

-Rıfat Yılmaz: "Buradan Mansur Başkan'ıma çok çok teşekkür ederim. Bu işlerin devamını dilerim. Sonuna kadar arkasındayız."

-Mehmet Fatih Acar: "Bugün naylon ve sera tülü için geldik. Şu an ihtiyacımız olduğu için yeteri miktarda yazıldık. Gerekli desteği aldığımızı düşünüyorum."