Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden İş Güvenliğine Sanatsal Dokunuş: "Gözümden Güvenli Çalışma" Fotoğraf Yarışması Başladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 14:06  Güncelleme: 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), iş sağlığı ve güvenliği bilincini sanatla buluşturmak amacıyla "Gözümden Güvenli Çalışma" fotoğraf yarışmasını başlattı. Ulusal çapta düzenlenen yarışmaya başvurular, 2 Mayıs 2026'ya kadar devam edecek.

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı öncülüğünde İş Sağlığı ve Güvenliği Dernekleri (İSGFED), Risk Yönetimi Derneği, İSG Haber (Kariyer Enstitüsü) ve MEDİTEK ARGE AŞ iş birliğiyle hayata geçirilen "Gözümden Güvenli Çalışma" fotoğraf yarışması için başvurular başladı.

28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü ile 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında düzenlenen yarışma ile iş sağlığı ve güvenliğinin bir yaşam kültürü olduğu mesajının sanat amacıyla topluma kazandırılması amaçlanıyor.

Güvenli çalışma kültürüne sanatla farkındalık

Yarışma, çalışma hayatındaki güvenli anları fotoğraf kareleriyle görünür kılarak toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor. Katılımcılar, iş güvenliğini yansıtan en anlamlı karelerle hem sanatsal üretimlerini sergileyecek hem de güvenli bir geleceğe katkı sunacak.

İş sağlığı ve güvenliğinin yalnızca teknik bir konu değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekilen yarışmada, "bir kare ile bir hayat" anlayışı ön plana çıkarılıyor.

Başvurular, 2 Mayıs'a kadar devam edecek

Bugün itibarıyla başlayan başvurular, 2 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek. Seçici kurul, 3 Mayıs 2026'da toplanacak, sonuçlar ise 5 Mayıs 2026'da açıklanacak. Yarışmaya katılmak isteyenler başvurularını, 'https://yarisma.meditek.tr/' adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etkinlikler, Güncel, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 14:56:07. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.