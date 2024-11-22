Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Maden İşçilerine Destek - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Maden İşçilerine Destek

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Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Maden Ocağı'nda varlık satışına karşı eylem yapan yaklaşık 500 işçiye, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak yemek, çadır ve mobil tuvalet desteği sağlandı.

22.11.2024 17:26  Güncelleme: 17:37
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden, Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Maden Ocağı'nda varlık satışına karşı yaklaşık 500 işçinin yeraltına inerek başlattığı eyleme destek geldi. Büyükşehir Belediyesine tarafından işçilere sıcak yemeğin yanı sıra çadır desteği verildi. Belediyeye ait mobil tuvalet aracı da maden sahasına getirildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali'nde varlık satışına karşı yaklaşık 500 işçinin yeraltına inerek 20 Kasım'da başlattığı eylem üçüncü gününde devam ediyor. İşçilerin soğuk havada ve açık alanda sürdürdüğü eyleme Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden destek geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş geçtiğimiz günlerde eylemdeki maden işçilerini ziyaret etmiş burada yaptığı açıklamada "Biz arkadaşlara destek olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu. Yavaş'ın bu açıklamasından sonra belediye ekipleri harekete geçti. Maden ocağında eylemdeki işçilere çadır, sıcak yemek ve mobil tuvalet hizmeti sağlandı.

Belediye ekipleri tarafından eylemdeki işçilere sıcak yemek sağlandı. İşçilere nohut, pilav, çorba ve yoğurttan oluşan yemek ikram edildi. Ayrıca bölgeye yerleştirilen kapalı ve ısıtıcılı çadırlarla işçilerin soğuk havada beklemek yerine sıcak çadırlarda direnişlerine devam etmesi için alan sağlandı. Öte yandan alan içinde tuvalet sayısının yetersiz olması sebebiyle belediyeye ait mobil tuvalet aracı maden sahası yakınlarına konumlandırıldı. Maden sahası alanında direnişlerine devam eden maden işçileri bir araya gelerek direniş pozu verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nden Maden İşçilerine Destek
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Maden İşçilerine Destek - Son Dakika

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