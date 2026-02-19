Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere 4 Farklı Noktada Ücretsiz İftar

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da ramazan ayında öğrencileri iftar sofralarında buluşturacak. Bu kapsamda 100. Yıl Kütüphanesi, Gazi Mahallesi, Sıhhiye ve Anıttepe Gençlik Sofraları'nda hafta içi her gün öğrencilere ücretsiz iftar verilecek. 100. Yıl Kütüphanesi'nde ayrıca cuma ve cumartesi geceleri sahur hizmeti de sunulacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ramazan ayında da öğrencileri desteklemeye devam ediyor. Başkan Mansur Yavaş'ın "Üniversite Ankara'da Okunur" mottosuyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da ramazan ayında öğrencileri iftar ve sahur sofralarında buluşturacak. 100.Yıl Kütüphanesi, Gazi Mahallesi, Sıhhiye ve Anıttepe'de kurulan Gençlik Sofraları, ramazan boyunca gençlere kapılarını açacak. Ayrıca 100. Yıl Kütüphanesi, cuma ve cumartesi günleri saat 00.00-02.00 saatleri arasında sahur için de hizmet verecek.

"Dayanışmayı büyütmeyi sürdürüyoruz"

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Gençlik Sofraları Sorumlusu Yadigar İzbudak, günlük 2 bin kişilik kapasiteyle öğrencileri sıcak yemekle buluşturacak uygulamaya ilişkin, "Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak ramazan ayının bereketini Gençlik Sofralarımızda öğrencilerimizle paylaşmaya devam ediyoruz. Hafta içi her gün 100. Yıl Kütüphanesi, Gazi Mahallesi, Sıhhiye ve Anıttepe Gençlik Sofralarımızdaki iftar yemeği hizmetimizden, cuma ve cumartesi geceleri ise 100. Yıl Kütüphanesi'nde 00.00-02.00 saatleri arasında sahur ikramlarımızdan Gençlik Sofralarımıza üye tüm öğrencilerimiz faydalanabilir. Ankara'daki hiçbir gencimizin kendini yalnız hissetmemesi için dayanışmayı büyütmeyi sürdürüyoruz" dedi.

Öğrenciler ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Gülay Işık: "Buraya aslında hep geliyorum. Gayet memnunum. Yemekler hem doyurucu hem de lezzetli. Yemekleri beğendiğim için de iftarda da gelmeyi düşünüyorum. Ekonomik yönden özellikle restoranlara baktığımızda çok pahalı olduğunu görüyoruz. Burası ücretsiz, hem de doyurucu olduğu için çok güzel."

-Murat Erciyas: "Yurtta kalıyorum ve her gün buraya geliyorum. Buranın yemekleri bence gayet güzel, lezzetli ve doyurucu. Çok memnunum. Ekonomik anlamda beni rahatlatıyor. Bence gayet güzel bir hizmet özellikle de Ramazan'da devam etmesi gayet güzel olmuş."

-Berrak Ozan: "Sürekli geliyorum, yurtta kalıyorum o yüzden akşam yemeklerinde benim için iyi oluyor. Yemekler güzel ortam temiz. Ramazanda da bu uygulamanın devam edeceğini duyunca çok sevindim çünkü yemek ihtiyacımı çok iyi karşılıyor. İftarda da sürekli burada olurum."

-Rengin Alagöz: "Sık sık geliyorum buraya. Ailem burada değil ama buradaki yemekler sayesinde aile ortamı gibi oluyor. Ücretsiz olması çok güzel. Ramazan ayında bu uygulamanın olması bence düşünceli bir hareket. Ramazanda da burası çok güzel olacaktır."

-Ece Yıldırım: "Buraya arada yemeğe geliyorum. Hayat pahalılığından ve öğrenci olduğum için burayı tercih ediyorum. Yemekler genel olarak iyi. Ramazan ayında iftar verilmesi ise çok güzel bir uygulama olmuş."