Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Şehir Hastanelerinde Sahur İkramı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Şehir Hastanelerinde Sahur İkramı

21.02.2026 15:06  Güncelleme: 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etlik ve Bilkent şehir hastanelerinde sahur saatlerinde sıcak çorba ve sandviç ikramında bulunarak hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılıyor.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etlik ve Bilkent şehir hastanelerinde sahur vakti sıcak çorba ve sandviç ikramında bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdüğü şehir hastanelerinde sahur desteği veriyor. Ekipler, sahur saatlerinde Etlik Şehir Hastanesi ile Bilkent Şehir Hastanesi'nde sıcak çorba ve sandviç dağıtımı gerçekleştiriyor. Uygulamayla birlikte şehir hastanelerinde geceyi geçirmek zorunda kalan hasta yakınları, görev başındaki sağlık çalışanları ve işçilerin sahur ihtiyaçları karşılanıyor.

Vatandaşlar Büyükşehir'in sunduğu hizmetten duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Mehmet Olcay: "Etlik Şehir Hastanesinde çalışıyorum. Zor; soğuk hava bir yandan, oruç tutuyoruz,  sahur yapacağız… Allah razı olsun belediyeden."

-Gürkan Oruç: "Bunun için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 'Karınca kararınca' derler ya; çorba da olsa, bizim bu gecenin yarısında her yerde bulamayacağımız bir çorba. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

-Hasan Turhan: "Gerçekten Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu hizmetin çok yararlı olduğunu düşünüyorum. İnsanların yaşadığı son ekonomik sıkıntılarından dolayı bu hizmetin yerinde olduğunu düşünüyorum. Özellikle hastane önünde yapılmasını…"

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Şehir Hastanelerinde Sahur İkramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz’dan sonra her şey değişecek Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı Son mesajı kahretti 17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı! Son mesajı kahretti
ABD’den tartışma yaratacak adım NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler
Bakan Gürlek’ten ’İmamoğlu’na ziyaret’ açıklaması Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu

20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde: Bitkisel üretim yapanlara 81 milyar liralık ödeme yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: Bitkisel üretim yapanlara 81 milyar liralık ödeme yapacağız
19:53
Aleyna Tilki’nin annesi, 3 günde paraya doydu
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu
19:25
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15’e çıkarıyorum
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum
19:17
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
17:48
Demet Akalın’dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
17:08
“Savcıyım“ deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 20:22:34. #.0.5#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Şehir Hastanelerinde Sahur İkramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.