Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Şehir Hastanelerinde Sahur İkramı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etlik ve Bilkent şehir hastanelerinde sahur vakti sıcak çorba ve sandviç ikramında bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdüğü şehir hastanelerinde sahur desteği veriyor. Ekipler, sahur saatlerinde Etlik Şehir Hastanesi ile Bilkent Şehir Hastanesi'nde sıcak çorba ve sandviç dağıtımı gerçekleştiriyor. Uygulamayla birlikte şehir hastanelerinde geceyi geçirmek zorunda kalan hasta yakınları, görev başındaki sağlık çalışanları ve işçilerin sahur ihtiyaçları karşılanıyor.

Vatandaşlar Büyükşehir'in sunduğu hizmetten duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Mehmet Olcay: "Etlik Şehir Hastanesinde çalışıyorum. Zor; soğuk hava bir yandan, oruç tutuyoruz, sahur yapacağız… Allah razı olsun belediyeden."

-Gürkan Oruç: "Bunun için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 'Karınca kararınca' derler ya; çorba da olsa, bizim bu gecenin yarısında her yerde bulamayacağımız bir çorba. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

-Hasan Turhan: "Gerçekten Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu hizmetin çok yararlı olduğunu düşünüyorum. İnsanların yaşadığı son ekonomik sıkıntılarından dolayı bu hizmetin yerinde olduğunu düşünüyorum. Özellikle hastane önünde yapılmasını…"